A Polícia Civil de Jundiaí, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), realizou, na segunda-feira (29) e terça-feira (30), uma operação voltada ao cumprimento de mandados de prisão relacionados a crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Durante a ação, dois mandados de prisão foram cumpridos. O primeiro, de natureza preventiva, era contra um homem investigado pelo crime de lesão corporal, que estava foragido da Justiça desde 2024. Já o segundo mandado foi expedido após condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. No momento da abordagem, o condenado tentou fugir, mas foi alcançado e detido pela equipe policial.

Após as prisões, ambos os indivíduos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.