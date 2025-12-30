Com a chegada do Ano Novo, a Prefeitura de Jundiaí reforça a importância da atenção e da colaboração de todos em relação ao descarte correto do lixo. A separação adequada dos resíduos e o respeito aos dias e horários da coleta são fundamentais para manter a cidade limpa, organizada e sem transtornos neste período de grande movimentação.

O Departamento de Limpeza Pública (LIMPUB), vinculado à Prefeitura de Jundiaí por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), realiza diariamente a coleta de cerca de 350 toneladas de lixo. Entretanto, durante as festas de fim de ano, esse volume pode chegar a aproximadamente 1.000 toneladas por dia, quase o triplo do habitual.

Segundo o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, o apoio da população é essencial para o bom funcionamento do serviço. “A importância do descarte consciente se torna ainda maior nesta época do ano, quando a quantidade de lixo aumenta de forma significativa. As equipes seguem trabalhando normalmente, mas, devido ao volume que cresce de forma exponencial, pode haver alteração no horário da coleta, ocorrendo, em alguns casos, um pouco mais tarde que o habitual”, explicou.

Funcionamento da coleta no Ano Novo