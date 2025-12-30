Com a chegada do Ano Novo, a Prefeitura de Jundiaí reforça a importância da atenção e da colaboração de todos em relação ao descarte correto do lixo. A separação adequada dos resíduos e o respeito aos dias e horários da coleta são fundamentais para manter a cidade limpa, organizada e sem transtornos neste período de grande movimentação.
O Departamento de Limpeza Pública (LIMPUB), vinculado à Prefeitura de Jundiaí por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), realiza diariamente a coleta de cerca de 350 toneladas de lixo. Entretanto, durante as festas de fim de ano, esse volume pode chegar a aproximadamente 1.000 toneladas por dia, quase o triplo do habitual.
Segundo o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, o apoio da população é essencial para o bom funcionamento do serviço. “A importância do descarte consciente se torna ainda maior nesta época do ano, quando a quantidade de lixo aumenta de forma significativa. As equipes seguem trabalhando normalmente, mas, devido ao volume que cresce de forma exponencial, pode haver alteração no horário da coleta, ocorrendo, em alguns casos, um pouco mais tarde que o habitual”, explicou.
Funcionamento da coleta no Ano Novo
A Prefeitura orienta a população sobre o funcionamento do serviço de coleta de lixo durante o período de Ano Novo:
- Quarta-feira (31 de dezembro) – véspera de Ano Novo: coleta realizada até às 20h;
- Quinta-feira (1º de janeiro) – feriado de Ano Novo: não haverá coleta;
- Sexta-feira (2 de janeiro) – retorno ao funcionamento normal da coleta.
O diretor do LIMPUB, José Maria Júnior, também destaca a importância da colaboração dos moradores. “Mesmo com as equipes de limpeza nas ruas, é fundamental que cada cidadão faça a sua parte. Pedimos que o munícipe acondicione corretamente os resíduos e descarte o lixo apenas no dia da coleta”, ressaltou.
Dicas para manter Jundiaí limpa no Ano Novo
- Respeite os dias e horários da coleta no seu bairro;
- Não descarte lixo fora dos recipientes adequados;
- Evite colocar sacos de lixo nas calçadas com muita antecedência;
- Utilize as lixeiras e contêineres disponíveis;
- Separe corretamente o lixo orgânico do reciclável.
Com atitudes simples e responsáveis, é possível garantir uma cidade mais limpa e agradável para todos neste período de celebração do Ano Novo.