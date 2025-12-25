Um homem procurado pela Justiça por descumprir as condições de sua liberdade provisória foi preso por guardas municipais da GBike (Guardas de Bikes) no Jardim Cica, em Jundiaí, no final da tarde desta quarta-feira (24). Ele, que é morador de rua, estava acompanhado da namorada no momento da prisão. Ela lamentou a captura, pois teria que passar o Natal sozinha.

Os GMs Eduardo, Aristeu e V. Abreu retornavam para a base da Guarda, localizada na Avenida 14 de Dezembro, ao fim do expediente, quando decidiram realizar patrulhamento em uma área isolada de mata, atrás do supermercado Coopercica.

No local, a equipe abordou um casal para averiguação. Durante a checagem dos dados pessoais, os guardas descobriram que o homem havia sido preso por furto, mas liberado na audiência de custódia sob liberdade provisória.