25 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
GUARDAS DE BIKES

Homem é preso e deixa a namorada triste para a noite de Natal

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O homem foi levado preso pelos GMs
O homem foi levado preso pelos GMs

Um homem procurado pela Justiça por descumprir as condições de sua liberdade provisória foi preso por guardas municipais da GBike (Guardas de Bikes) no Jardim Cica, em Jundiaí, no final da tarde desta quarta-feira (24). Ele, que é morador de rua, estava acompanhado da namorada no momento da prisão. Ela lamentou a captura, pois teria que passar o Natal sozinha.

Os GMs Eduardo, Aristeu e V. Abreu retornavam para a base da Guarda, localizada na Avenida 14 de Dezembro, ao fim do expediente, quando decidiram realizar patrulhamento em uma área isolada de mata, atrás do supermercado Coopercica.

No local, a equipe abordou um casal para averiguação. Durante a checagem dos dados pessoais, os guardas descobriram que o homem havia sido preso por furto, mas liberado na audiência de custódia sob liberdade provisória.

Entre as condições para a concessão do benefício, estava o comparecimento em juízo durante o andamento do processo, o que não foi cumprido por ele, resultando na decretação de sua prisão preventiva.

Durante a prisão, a namorada demonstrou tristeza e lamentou ter que passar o Natal sozinha e na rua. Apesar disso, ela compreendeu a situação e disse aos agentes que já esperava. "Infelizmente eu já sabia que isso iria acontecer a qualquer momento, só não queria que fosse neste dia", lamentou ela aos guardas.

Com auxílio de uma equipe de Apoio Tático, ele foi levado para a delegacia, onde o mandado de prisão foi cumprido.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários