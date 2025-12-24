Uma postagem feita por uma mulher nas redes sociais sobre um animal doente levou o ex-companheiro a se preocupar e ir até a casa dela, em Itatiba, na madrugada desta quarta-feira (24), para verificar o estado de saúde do bicho, bem como para ajudar a cuidar - o animal pertence a ambos. No entanto, a visita resultou na prisão em flagrante do homem, efetuada por guardas municipais, já que ela possuía uma medida protetiva contra ele, decorrente de um episódio anterior de ameaça, registrado na Polícia Civil.

Os guardas Rodrigues e Montini foram acionados via Centro de Controle e Operações (Cecom) por volta das 1h20 para atender a uma ocorrência de violação de medida protetiva. A vítima havia solicitado ajuda, pois seu ex-companheiro estava em frente à sua casa, desrespeitando a ordem judicial que o proibia de se aproximar dela.

Ao chegarem ao local, eles fizeram contato com a solicitante, que imediatamente apontou para o ex-companheiro, que estava sentado na calçada em frente à sua casa. Ela então apresentou a medida protetiva, o que levou à prisão dele.