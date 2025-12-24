Uma postagem feita por uma mulher nas redes sociais sobre um animal doente levou o ex-companheiro a se preocupar e ir até a casa dela, em Itatiba, na madrugada desta quarta-feira (24), para verificar o estado de saúde do bicho, bem como para ajudar a cuidar - o animal pertence a ambos. No entanto, a visita resultou na prisão em flagrante do homem, efetuada por guardas municipais, já que ela possuía uma medida protetiva contra ele, decorrente de um episódio anterior de ameaça, registrado na Polícia Civil.
Os guardas Rodrigues e Montini foram acionados via Centro de Controle e Operações (Cecom) por volta das 1h20 para atender a uma ocorrência de violação de medida protetiva. A vítima havia solicitado ajuda, pois seu ex-companheiro estava em frente à sua casa, desrespeitando a ordem judicial que o proibia de se aproximar dela.
Ao chegarem ao local, eles fizeram contato com a solicitante, que imediatamente apontou para o ex-companheiro, que estava sentado na calçada em frente à sua casa. Ela então apresentou a medida protetiva, o que levou à prisão dele.
Segundo informações obtidas pela reportagem, a medida protetiva foi concedida a ela após uma ocorrência de ameaça, quando ainda viviam juntos. Nesta madrugada, porém, não houve ato de violência. O homem foi até a casa dela porque viu uma postagem nas redes sociais, na qual ela falava sobre um animal doente - de propriedade de ambos-, que ela estava medicando. Preocupado, ele foi até o local para verificar a saúde do animal, momento em que ela acionou a Guarda Municipal.
De acordo com os guardas, a condução do ex-companheiro à Delegacia de Plantão foi realizada sem o uso de algemas, pois o detido não ofereceu resistência e não houve risco para a integridade física da guarnição ou de terceiros.
Na delegacia, a prisão em flagrante foi confirmada.