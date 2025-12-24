Uma tentativa de fuga quase terminou em tragédia na rodovia Dom Pedro I, em Itatiba, na tarde desta terça-feira (23). Um homem, que conduzia um caminhão roubado, abandonou o veículo em movimento em uma alça de acesso a um posto de combustível e tentou continuar a fuga a pé. Como a alça de acesso é aclive, o caminhão voltou em marcha ré, desgovernado, e desceu o talude da rodovia, onde acabou parando. O suspeito foi preso por policiais militares rodoviários. As vítimas do caminhão roubado foram abandonadas pelos comparsas dele, em uma área rural da cidade, onde foram resgatadas por guardas municipais.
Durante patrulhamento tático ostensivo rodoviário na Dom Pedro I, equipes foram acionadas pelo Centro de Operações da PM (Copom) do 49° Batalhão, que informou sobre o roubo de um caminhão Volvo/VM 270, carregado com um gerador, nas proximidades do km 97 da pista Sul.
As equipes direcionaram o patrulhamento e avistaram o caminhão entre os veículos em trânsito. Iniciou-se um comboio com as viaturas posicionadas à retaguarda do caminhão, com o objetivo de evitar acidentes com outros usuários da rodovia. Em seguida, tentou-se realizar a abordagem.
O motorista desobedeceu a ordem de parada e ainda lançou o caminhão contra as viaturas. Ao atingir o km 95,5 da pista sul, ele entrou no acesso a um posto e abandonou o caminhão em movimento, prosseguindo com a tentativa de fuga a pé, mas sem sucesso.
Enquanto isso, o caminhão continuou em movimento, descendo o talude da rodovia em marcha ré, o que resultou na interdição total da pista sul. A manobra resultou em danos à traseira do caminhão, ao gerador e à cobertura asfáltica.
A rodovia foi interditada das 14h00 às 17h40, e o fluxo de veículos foi desviado para a alça de acesso ao posto de serviços.
As vítimas do roubo, que haviam sido mantidas em cativeiro, foram localizadas por equipes da GCM de Itatiba, na zona rural do município. Elas foram então conduzidas ao DP de Itatiba.
O suspeito foi levado até a delegacia, onde permaneceu preso pelos crimes de associação criminosa, roubo com restrição de liberdade das vítimas e resistência. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.
O caminhão e o gerador, avaliado em R$ 400 mil, foram devolvidos à empresa proprietária.