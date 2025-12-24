Uma tentativa de fuga quase terminou em tragédia na rodovia Dom Pedro I, em Itatiba, na tarde desta terça-feira (23). Um homem, que conduzia um caminhão roubado, abandonou o veículo em movimento em uma alça de acesso a um posto de combustível e tentou continuar a fuga a pé. Como a alça de acesso é aclive, o caminhão voltou em marcha ré, desgovernado, e desceu o talude da rodovia, onde acabou parando. O suspeito foi preso por policiais militares rodoviários. As vítimas do caminhão roubado foram abandonadas pelos comparsas dele, em uma área rural da cidade, onde foram resgatadas por guardas municipais.

Durante patrulhamento tático ostensivo rodoviário na Dom Pedro I, equipes foram acionadas pelo Centro de Operações da PM (Copom) do 49° Batalhão, que informou sobre o roubo de um caminhão Volvo/VM 270, carregado com um gerador, nas proximidades do km 97 da pista Sul.

As equipes direcionaram o patrulhamento e avistaram o caminhão entre os veículos em trânsito. Iniciou-se um comboio com as viaturas posicionadas à retaguarda do caminhão, com o objetivo de evitar acidentes com outros usuários da rodovia. Em seguida, tentou-se realizar a abordagem.