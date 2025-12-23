A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu, nesta terça-feira (23), um homem identificado como um dos ladrões que, no dia 16 de outubro, roubaram uma moto Yamaha XTZ 250 Lander em Jundiaí, durante um assalto. Ele também havia sido preso em flagrante há menos de uma semana por crime contra o patrimônio, mas acabou sendo solto após a audiência de custódia.

De acordo com o delegado Roberto Souza Camargo, no dia 16 de outubro, o investigado (preso nesta terça-feira), juntamente com um comparsa, subtraiu a motocicleta Yamaha, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo.

Diante desses fatos, os policiais civis iniciaram diligências, empregando técnicas avançadas de investigação, e conseguiram identificar um dos assaltantes. "Foi representada a prisão temporária dele, que foi concedida pelo Poder Judiciário. Destaca-se que ele já havia sido preso em flagrante há 5 dias por crimes desta natureza, contudo, foi solto na audiência de custódia", comentou o delegado.