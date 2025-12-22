A cidade de Jarinu é o município que mais cresce em toda a Região Ampla de Jundiaí, segundo números coletados e divulgados pelo economista Gildo Canteli, com destaque no Valor Adicionado e no Índice de Participação no ICMS para 2026.

De acordo com dados publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) em 26 de junho de 2025, Jarinu apresentou crescimento de 442,15% em sua produção municipal, medida pelo Valor Adicionado, entre os anos de 2020 e 2024.

O salto foi de R$ 1,39 bilhão para R$ 7,55 bilhões em apenas quatro anos. Com isso, Jarinu ultrapassou municípios de maior porte e tradição econômica na região ampla, como Itatiba (R$ 7,24 bilhões), Atibaia (R$ 5,89 bilhões) e Campo Limpo Paulista (R$ 2,37 bilhões).