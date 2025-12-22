A cidade de Jarinu é o município que mais cresce em toda a Região Ampla de Jundiaí, segundo números coletados e divulgados pelo economista Gildo Canteli, com destaque no Valor Adicionado e no Índice de Participação no ICMS para 2026.
De acordo com dados publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) em 26 de junho de 2025, Jarinu apresentou crescimento de 442,15% em sua produção municipal, medida pelo Valor Adicionado, entre os anos de 2020 e 2024.
O salto foi de R$ 1,39 bilhão para R$ 7,55 bilhões em apenas quatro anos. Com isso, Jarinu ultrapassou municípios de maior porte e tradição econômica na região ampla, como Itatiba (R$ 7,24 bilhões), Atibaia (R$ 5,89 bilhões) e Campo Limpo Paulista (R$ 2,37 bilhões).
O forte desempenho de Jarinu é refletido, também, diretamente no Índice de Participação dos Municípios (IPM) no repasse do ICMS: Jarinu teve o maior crescimento percentual da região, com alta de 58,16% entre os índices definitivos de 2025 e os preliminares de 2026. O município saltou de 0,1829 para 0,2893 no índice percentual, ocupando o primeiro lugar entre os 13 municípios da região analisados.
“Todo o povo é beneficiado com isso: o comércio, os serviços, a Educação, Saúde, Segurança, Esporte e Lazer. Neste ciclo virtuoso, com mais empresas e mais empregos, a cidade se torna cada vez mais conhecida, arrecada mais e reverte impostos em qualidade de vida para os moradores”, destaca Canteli.
Crescimento econômico
A Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento confirmou, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, que a região ampla de Jundiaí teve um crescimento médio de 4,62% nos índices percentuais de ICMS. Enquanto parte dos municípios apresentou estagnação ou queda — como Campo Limpo Paulista (-4,20%), Várzea Paulista (-6,33%) e Pirapora do Bom Jesus (-14,34%) — Jarinu registrou crescimento de 58,16%, o maior avanço proporcional da região.
Outros municípios com desempenho positivo, como Cajamar (13,04%) e Louveira (6,17%), também contribuíram para o resultado regional, mas Jarinu cresceu mais de 12 vezes acima da média. Já Jundiaí, polo econômico regional, com pouca margem de crescimento, teve avanço de 0,71%, ocupando a oitava colocação no ranking regional.
Gestão e políticas públicas
Especialistas atribuem o desempenho de Jarinu a uma combinação de gestão fiscal responsável, investimentos estratégicos na infraestrutura e atração de novas empresas e empreendimentos produtivos. O município tem investido fortemente em desburocratização, incentivo ao empreendedorismo e melhoria do ambiente de negócios, o que impulsionou a base de arrecadação e fortaleceu a economia local.
Com esses resultados, Jarinu consolida sua posição como uma das economias emergentes mais dinâmicas do interior paulista, tornando-se exemplo de planejamento e desenvolvimento sustentável para municípios de mesmo porte.