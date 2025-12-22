A Polícia Civil irá investigar um possível incêndio criminoso em uma residência em Cabreúva, ocorrido na manhã deste domingo (21). Durante a operação de combate ao fogo, o Corpo de Bombeiros encontrou uma pessoa ferida.

A corporação foi inicialmente acionada para atender a uma ocorrência de vazamento de gás. Ao chegarem ao local, o 2º sargento Costa e os cabos Ledo e Galvão se depararam com a casa em chamas. Eles iniciaram imediatamente o combate ao incêndio, conseguindo controlá-lo antes que o fogo consumisse todo o imóvel e se espalhasse para casas vizinhas.

Enquanto apagavam as chamas, os bombeiros encontraram uma vítima ferida no interior da residência, que foi prontamente atendida.