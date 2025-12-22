22 de dezembro de 2025
SUSPEITA DE CRIME

Bombeiros encontram vítima ferida durante combate a incêndio

Por Fábio Estevam | Corpo de Bombeiros
| Tempo de leitura: 1 min
BOMBEIROS
O caso foi registrado na delegacia e será investigado
O caso foi registrado na delegacia e será investigado

A Polícia Civil irá investigar um possível incêndio criminoso em uma residência em Cabreúva, ocorrido na manhã deste domingo (21). Durante a operação de combate ao fogo, o Corpo de Bombeiros encontrou uma pessoa ferida.

A corporação foi inicialmente acionada para atender a uma ocorrência de vazamento de gás. Ao chegarem ao local, o 2º sargento Costa e os cabos Ledo e Galvão se depararam com a casa em chamas. Eles iniciaram imediatamente o combate ao incêndio, conseguindo controlá-lo antes que o fogo consumisse todo o imóvel e se espalhasse para casas vizinhas.

Enquanto apagavam as chamas, os bombeiros encontraram uma vítima ferida no interior da residência, que foi prontamente atendida.

Em conversa com a vítima, informações levantaram suspeitas de que o incêndio poderia ser criminoso, o que levou a Guarda Municipal a ser acionada.

A vítima foi socorrida ao hospital.

O caso foi registrado na delegacia e será investigado.

