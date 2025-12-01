Com a entrega da primeira etapa, a Prefeitura de Várzea Paulista já projeta a Fase II do Parque da Família, que prevê a ampliação das áreas verdes, implantação de novos equipamentos, conclusão de estruturas complementares e fortalecimento do espaço como local apto a receber eventos culturais, esportivos e de convivência comunitária.

A expectativa é que o Parque da Família se consolide como um dos principais pontos de lazer e encontro da cidade, promovendo bem-estar, integração social e orgulho para os moradores de Várzea Paulista. De acordo com o gestor da Unidade de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Renato Germano, a segunda fase promete muito mais. “A segunda fase vai surpreender ainda mais a população”, finalizou.

Bem-estar

Visando construir uma cidade cada vez mais agradável e impactar positivamente a vida dos munícipes, o Parque da Família foi concebido como um espaço público de recreação e lazer, proporcionando um ambiente saudável, seguro e acessível para a prática de atividades ao ar livre. O local incentiva um estilo de vida ativo e contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população, promovendo a saúde física e mental dos moradores da região.