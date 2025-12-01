A Prefeitura de Várzea Paulista inaugurou, no sábado (20), a primeira fase do Parque da Família, localizado na Região Norte da cidade, no Jardim América II. O novo espaço público representa um importante avanço em infraestrutura urbana, lazer, esporte, acessibilidade e valorização dos bairros, oferecendo à população um ambiente planejado para convivência, bem-estar e integração comunitária.
Implantado em uma área total aproximada de 35.189 m², o Parque da Família nasce como um dos maiores projetos de requalificação urbana do município. Nesta primeira etapa, agora inaugurada, foram entregues cerca de 9.695 m² de área urbanizada, já equipada e preparada para uso da população.
O prefeito Professor Rodolfo Braga destacou que o parque representa mais do que uma obra física. Segundo ele, trata-se de um investimento direto na qualidade de vida das famílias, no fortalecimento da convivência comunitária e no cuidado com os espaços públicos, garantindo lazer, bem-estar e desenvolvimento urbano de forma integrada.
“Eu me lembro de quando esta área era abandonada. Hoje, Várzea Paulista conta com ferramentas que antes pareciam distantes. Este parque é fruto do trabalho conjunto das equipes, com um olhar atento à população. Vem muito mais inauguração por aí para seguirmos desenvolvendo a cidade”, comemorou.
Fase II
Com a entrega da primeira etapa, a Prefeitura de Várzea Paulista já projeta a Fase II do Parque da Família, que prevê a ampliação das áreas verdes, implantação de novos equipamentos, conclusão de estruturas complementares e fortalecimento do espaço como local apto a receber eventos culturais, esportivos e de convivência comunitária.
A expectativa é que o Parque da Família se consolide como um dos principais pontos de lazer e encontro da cidade, promovendo bem-estar, integração social e orgulho para os moradores de Várzea Paulista. De acordo com o gestor da Unidade de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Renato Germano, a segunda fase promete muito mais. “A segunda fase vai surpreender ainda mais a população”, finalizou.
Bem-estar
Visando construir uma cidade cada vez mais agradável e impactar positivamente a vida dos munícipes, o Parque da Família foi concebido como um espaço público de recreação e lazer, proporcionando um ambiente saudável, seguro e acessível para a prática de atividades ao ar livre. O local incentiva um estilo de vida ativo e contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população, promovendo a saúde física e mental dos moradores da região.
O vice-prefeito, João Paulo de Souza, ressaltou o impacto social do novo equipamento público, afirmando que o Parque da Família fortalece os vínculos comunitários e transforma a rotina das famílias. “É um parque de extrema qualidade, que traz mais dignidade e qualidade de vida para a população da Região Norte. Ele se soma a outras obras importantes que estão transformando Várzea Paulista, como a inauguração do novo hospital e a Adutora Paiva Castro, formando um conjunto de investimentos que impactam diretamente o bem-estar e o dia a dia da população”, destacou.
O presidente da Câmara Municipal, Dr. Eliseu Notário, parabenizou a inauguração.
“É o trabalho em harmonia entre a Câmara e a prefeitura que possibilita avanços como este para Várzea Paulista”, declarou.
Pensado para as pessoas
Entre os principais diferenciais do projeto está o Espaço Feira, uma via ampla, com calçadas largas e estrutura adequada para a realização da feira livre, garantindo conforto e segurança tanto para feirantes quanto para os moradores. A primeira fase dessa área teve início com o lançamento de 40 metros cúbicos de concreto, além da implantação de calçadas e avanço significativo do sistema de drenagem, essencial para o escoamento das águas pluviais. A infraestrutura da primeira etapa inclui:
- Espaço destinado à feira livre
- Amplo estacionamento
- Letreiro luminoso
- Bebedouro
- Pista de caminhada
- Pista de Pump Track
- Playground
- Sombreiro
- Iluminação em LED
- Serviços completos de drenagem
- Novo calçamento
- Área urbanizada com paisagismo
O parque conta com mais de 68 vagas de estacionamento, distribuídas entre uma área principal de 1.300 m² e uma baia complementar de 200 m², além da previsão de novas baias entre as ruas Orlando Ribeiro e Marabá. As vagas receberam sinalização e pintura adequadas, ampliando a organização e a segurança do espaço.
A área de lazer dispõe ainda de academia ao ar livre, academia para exercícios pesados, áreas esportivas, brinquedos adaptados para crianças com deficiência, balanço para adultos e iluminação diferenciada, reforçando o conceito de parque inclusivo e acessível.
Renato Germano, explicou que o Parque da Família foi executado com atenção especial à drenagem, acessibilidade, conforto e durabilidade dos materiais. “Antes, este espaço era uma área abandonada. Hoje, estamos ampliando os parques da Região Norte, ouvindo a população e implantando brinquedos adaptados, garantindo inclusão e qualidade”, explicou.
A obra foi realizada com 50% de equipe própria da prefeitura e 50% contratada, o que representa economia aos cofres públicos.
Meio ambiente, inclusão e pertencimento
Outro destaque do Parque da Família é o cuidado ambiental e social. O espaço recebeu o plantio de mais de 100 mudas de árvores frutíferas e floríferas, como ipês e palmeiras, todas cultivadas no Viveiro Municipal. A ação contou com a participação de crianças, famílias e pessoas com deficiência, reforçando o caráter inclusivo do parque. A meta da prefeitura é alcançar o plantio de 3 mil árvores em todo o complexo.
O local também recebeu o totem “Eu amo Várzea Paulista”, que já se tornou um novo cartão-postal da cidade, fortalecendo a identidade cultural, o turismo e o sentimento de pertencimento da população.