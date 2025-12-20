O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra, fez um balanço das ações realizadas pela pasta em 2025. Uma das ações destacadas foi o início do processo de revitalização do Centro, com ações de zeladoria e segurança pública. O secretário destacou, também, ações como os mutirões de zeladoria pelo bairro, a revitalização de praças, a reabertura do Parque do Trabalhador (Corrupira), modernização da iluminação pública e a operação contra enchentes, com ações preventiva como desassoreamento, limpeza de bocas de lobo e hidrojateamentos. Para 2026, a SMISP projeta a continuidade dos investimentos em infraestrutura e apoio às entregas em diversas secretarias, entre elas, a Saúde, com obras em Unidades Básicas como Vila Maringá, Tamoio, Ivoturucaia e Vila Progresso.

Expectativa

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou acreditar que o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia pode ser assinado neste sábado (20), durante a cúpula do bloco em Foz do Iguaçu (PR). Segundo ele, esta seria a última oportunidade para a conclusão das negociações. Vieira disse que, se não houver acordo agora, não restará espaço para avanços substantivos. O ministro afirmou que, nesse cenário, o Brasil passará a concentrar esforços em outros parceiros estratégicos. A declaração foi feita nesta quinta-feira (18).

Aprovação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que espera que o Senado analise e vote, no início do próximo ano, a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Segundo Lula, a tramitação deve ocorrer após o fim do recesso parlamentar. A sabatina prevista para dezembro foi cancelada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por falta do envio formal da indicação. Lula disse que encaminhará a documentação necessária nos próximos dias. O presidente afirmou ainda que aguarda a votação assim que o Congresso retomar os trabalhos.