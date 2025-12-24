Na história centenária do Paulista, o calendário raramente se aproximou das datas mais simbólicas do ano. O clube nunca jogou no dia 25 de dezembro, mas, em uma ocasião especial, o futebol se fez instrumento de fé e solidariedade. Na véspera de Natal de 1933, o time jundiaiense entrou em campo não apenas para disputar um amistoso, mas para contribuir diretamente com a construção da nova matriz da Vila Arens.

No dia 24 de dezembro de 1933, o Paulista venceu o Ipiranga de Jundiaí por 2 a 0, em partida amistosa realizada no então estádio da Avenida Luiz Rosa. Mais do que o placar, o que marcou aquele encontro foi sua finalidade: a construção da nova igreja matriz do bairro, que seria inaugurada poucas semanas depois. Em um período em que o esporte já caminhava lado a lado com o cotidiano da população, o clube assumiu um papel social que ultrapassava as arquibancadas.

O gesto não foi isolado no contexto da época, mas ganhou contornos especiais por ocorrer justamente na véspera de Natal.