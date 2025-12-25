O espírito do Natal encontra no futebol um de seus caminhos mais diretos para chegar a quem mais precisa. Em Jundiaí, iniciativas que nascem nos bairros e nas arquibancadas transformam o fim de ano em um período de acolhimento, partilha e esperança, mostrando que o esporte vai além das quatro linhas quando se conecta com a comunidade.

Em diferentes regiões da cidade, projetos sociais e ações voluntárias têm unido a paixão pelo futebol à solidariedade, com a distribuição de brinquedos, doces e cestas de Natal, além da promoção do esporte como ferramenta de inclusão social. As ações beneficiam crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e reforçam valores que se alinham ao espírito natalino: empatia, união e cuidado com o próximo.

Um dos exemplos vem da Vila Alvorada, onde um projeto iniciado de forma simples ganhou força e reconhecimento ao longo dos anos. Criado em 2018, o Projeto Meninos da Alvorada oferece aulas gratuitas de futebol para crianças e adolescentes de 11 a 15 anos, tornando-se referência na região. Idealizado por Everton Sidnei Estevam, o “Eto”, junto a um grupo de amigos do bairro, o projeto atende muitos jovens, com atividades durante a semana e aos sábados.