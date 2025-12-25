O espírito do Natal encontra no futebol um de seus caminhos mais diretos para chegar a quem mais precisa. Em Jundiaí, iniciativas que nascem nos bairros e nas arquibancadas transformam o fim de ano em um período de acolhimento, partilha e esperança, mostrando que o esporte vai além das quatro linhas quando se conecta com a comunidade.
Em diferentes regiões da cidade, projetos sociais e ações voluntárias têm unido a paixão pelo futebol à solidariedade, com a distribuição de brinquedos, doces e cestas de Natal, além da promoção do esporte como ferramenta de inclusão social. As ações beneficiam crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e reforçam valores que se alinham ao espírito natalino: empatia, união e cuidado com o próximo.
Um dos exemplos vem da Vila Alvorada, onde um projeto iniciado de forma simples ganhou força e reconhecimento ao longo dos anos. Criado em 2018, o Projeto Meninos da Alvorada oferece aulas gratuitas de futebol para crianças e adolescentes de 11 a 15 anos, tornando-se referência na região. Idealizado por Everton Sidnei Estevam, o “Eto”, junto a um grupo de amigos do bairro, o projeto atende muitos jovens, com atividades durante a semana e aos sábados.
“A gente começou com aulas de futebol e, com o tempo, conseguimos inserir os times em campeonatos do município. Hoje, o projeto é muito reconhecido e conta com muitos voluntários, seja ajudando nas aulas ou com materiais”, explica Eto. Mais do que formar atletas, a iniciativa busca enfrentar desafios presentes nas comunidades, como a violência, o contato precoce com drogas, a discriminação racial e a desigualdade social, oferecendo às crianças um ambiente seguro e oportunidades de desenvolvimento.
Neste Natal, o projeto ampliou ainda mais seu alcance. Em parceria com moradores e comerciantes da região, foi organizada uma grande festa na quadra da escola Ana Rita Ludke, na Vila Alvorada. O evento reuniu cerca de 400 crianças, que receberam brinquedos e doces e participaram de um dia inteiro de brincadeiras, encerrado com o tradicional abraço no Papai Noel. A ação contou com a organização de Rogério “Belinho”, Everton “Eto”, Du da Pizza e Everaldo, além do apoio decisivo do comércio local.
GAMOR
Outra iniciativa que reforça a força da solidariedade ligada ao futebol vem do Jardim São Camilo. A torcida organizada mais antiga do Paulista, Gamor Força Jovem, em parceria com o Gerações FC e a comunidade do bairro, promove pelo terceiro ano consecutivo a distribuição de cestas de Natal e kits churrasco para famílias em situação de extrema vulnerabilidade.
As famílias beneficiadas são cadastradas e acompanhadas durante todo o ano pelos vicentinos da paróquia do Jardim São Camilo, o que garante seriedade e transparência ao trabalho. Neste ano, nove famílias foram atendidas - número menor do que em edições anteriores, um dado visto com otimismo pelos organizadores. “No ano passado eram 13 famílias. Esse número ter diminuído mostra que, aos poucos, as coisas estão melhorando para elas”, destaca Vinícius, membro da Gamor.
Segundo ele, o trabalho vai além do período natalino. “A Gamor, também em parceria com a comunidade do São Camilo, promove ações durante todo o ano, como na Páscoa, dia das crianças e doações de sangue”, completou.
Em comum, as duas histórias mostram que o futebol pode ser instrumento de transformação social quando aliado ao compromisso comunitário. Em um período marcado pela celebração e pela esperança, ações como essas reafirmam que, dentro e fora de campo, a solidariedade continua sendo o melhor resultado a ser comemorado.