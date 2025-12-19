19 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
RECURSOS PÚBLICOS

Desvios: PF deflagra operação que mira deputados Sóstenes e Jordy

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / PF
Polícia Federal fez as apreensões nesta sexta-feira
Polícia Federal fez as apreensões nesta sexta-feira

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (19), a Operação Galho Fraco, com o objetivo de aprofundar as investigações de desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. O órgão cumpriu mandados de busca e apreensão contra os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy, ambos do PL do Rio de Janeiro.

Policiais federais cumprem, ao todo, sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tanto no Distrito Federal quanto no estado do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio e posterior ocultação de verba pública.

A ação é desdobramento de operação deflagrada em dezembro de 2024 e apura os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários