A cidade de Várzea Paulista formou, na última semana, dois novos guardas municipais para serem integrados na corporação. O vice-prefeito e gestor de Governo e Administração, João Paulo de Souza, parabenizou os formandos pela escolha de uma profissão tão honrosa. “É um enorme orgulho ter vocês conosco, pessoas que escolheram cuidar do próximo e de suas cidades com dedicação.” Para o comandante da Guarda Civil Municipal de Várzea Paulista, Dejair Pelini, o curso de formação é fruto de cooperação intermunicipal. “Dividir nosso conhecimento com os municípios vizinhos é uma grande satisfação”, disse.

No ato

O vereador jundiaiense Henrique Parra (PSOL) esteve, neste domingo (14), entre os 13,7 mil manifestantes contra o PL da Dosimetria, que reduz o tempo de prisão de condenados por golpe de estado. O protesto aconteceu na avenida Paulista, em São Paulo, e os manifestantes estenderam faixas pedindo que não haja anistia. Caso aprovado, o PL poderá beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde novembro após condenação por trama golpista. O protesto aconteceu simultaneamente em outras capitais.

Pedido reforçado

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu novamente, nesta segunda-feira (15), ao ministro do STF Alexandre de Moraes, autorização para que ele deixe a prisão e realize uma cirurgia de emergência, com posterior cumprimento de prisão domiciliar. Bolsonaro está preso desde 22 de novembro na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. O pedido foi feito após exame de ultrassom confirmar diagnóstico de hérnia inguinal, realizado com autorização do ministro.