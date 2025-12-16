A cidade de Várzea Paulista formou, na última semana, dois novos guardas municipais para serem integrados na corporação. O vice-prefeito e gestor de Governo e Administração, João Paulo de Souza, parabenizou os formandos pela escolha de uma profissão tão honrosa. “É um enorme orgulho ter vocês conosco, pessoas que escolheram cuidar do próximo e de suas cidades com dedicação.” Para o comandante da Guarda Civil Municipal de Várzea Paulista, Dejair Pelini, o curso de formação é fruto de cooperação intermunicipal. “Dividir nosso conhecimento com os municípios vizinhos é uma grande satisfação”, disse.
No ato
O vereador jundiaiense Henrique Parra (PSOL) esteve, neste domingo (14), entre os 13,7 mil manifestantes contra o PL da Dosimetria, que reduz o tempo de prisão de condenados por golpe de estado. O protesto aconteceu na avenida Paulista, em São Paulo, e os manifestantes estenderam faixas pedindo que não haja anistia. Caso aprovado, o PL poderá beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde novembro após condenação por trama golpista. O protesto aconteceu simultaneamente em outras capitais.
Pedido reforçado
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu novamente, nesta segunda-feira (15), ao ministro do STF Alexandre de Moraes, autorização para que ele deixe a prisão e realize uma cirurgia de emergência, com posterior cumprimento de prisão domiciliar. Bolsonaro está preso desde 22 de novembro na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado. O pedido foi feito após exame de ultrassom confirmar diagnóstico de hérnia inguinal, realizado com autorização do ministro.
Expansão de mercado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta segunda-feira (15), que o trabalho coletivo do governo e a qualidade da produção nacional permitiram a abertura de mais de 500 mercados internacionais para produtos agropecuários entre 2023 e 2025. Segundo ele, o avanço é resultado da experiência acumulada ao longo dos anos. A declaração foi feita durante a inauguração da sede própria da ApexBrasil, em Brasília. O evento também marcou a abertura dos novos mercados no exterior. As exportações já somam US$ 3,4 bilhões.
Nova regras
Senadores discutem a alteração das regras de impeachment de presidentes da República, o que pode ampliar as possibilidades de responsabilização. A proposta prevê que um presidente reeleito possa responder por crimes de responsabilidade cometidos em mandato anterior. Atualmente, a lei não é clara sobre o tema, e prevalece o entendimento de que apenas atos do mandato em curso podem embasar um pedido. Esse foi o critério adotado no impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, quando acusações relativas ao mandato anterior foram descartadas.