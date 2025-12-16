Jundiaí terá a construção de 504 moradias de interesse social no bairro do Poste em 2026. Em entrevista exclusiva ao Jornal de Jundiaí, o secretário de Habitação Social (SMHAB), Jeferson Coimbra, informou que a licitação já está em andamento e a aprovação do projeto e o início das obras devem iniciar ainda no primeiro semestre de 2026. O secretário ainda relatou os principais desafios encontrados neste ano e os avanços conquistados na área de moradias populares.

“Quando chegamos, os recursos eram baixos e precisávamos dar andamento aos projetos que estavam parados. O desafio era buscar esses recursos junto ao Estado e União para viabilizar as obras”, comentou Jeferson.

Ele citou como exemplo a recente entrega no Jardim Tamoio. Na última semana, a Prefeitura entregou 16 das 26 casas previstas no bairro. As dez unidades restantes seguem em fase final de construção, com previsão de entrega até abril de 2026. Em agosto, também foi dado início às obras de 132 moradias populares nos empreendimentos Jardim dos Cravos III e IV, no bairro Fazenda Grande, que somam 48 unidades no Cravos III e 84 no Cravos IV, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade.