Jundiaí terá a construção de 504 moradias de interesse social no bairro do Poste em 2026. Em entrevista exclusiva ao Jornal de Jundiaí, o secretário de Habitação Social (SMHAB), Jeferson Coimbra, informou que a licitação já está em andamento e a aprovação do projeto e o início das obras devem iniciar ainda no primeiro semestre de 2026. O secretário ainda relatou os principais desafios encontrados neste ano e os avanços conquistados na área de moradias populares.
“Quando chegamos, os recursos eram baixos e precisávamos dar andamento aos projetos que estavam parados. O desafio era buscar esses recursos junto ao Estado e União para viabilizar as obras”, comentou Jeferson.
Ele citou como exemplo a recente entrega no Jardim Tamoio. Na última semana, a Prefeitura entregou 16 das 26 casas previstas no bairro. As dez unidades restantes seguem em fase final de construção, com previsão de entrega até abril de 2026. Em agosto, também foi dado início às obras de 132 moradias populares nos empreendimentos Jardim dos Cravos III e IV, no bairro Fazenda Grande, que somam 48 unidades no Cravos III e 84 no Cravos IV, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade.
Outro projeto anunciado envolve a construção de 200 unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) no Jardim São Camilo, na área conhecida como Campinho do São Camilo. Além disso, foi publicado o Ato Normativo nº 47, que define diretrizes para parcerias público-privadas voltadas à destinação de imóveis a famílias de baixa renda. A medida contempla cinco empreendimentos, totalizando 1.624 apartamentos em diferentes bairros da cidade, como Castanho, Santa Gertrudes, Medeiros e São Camilo.
“Essa política é muito importante para garantir moradia digna e qualidade de vida às pessoas. Precisamos ser criativos e buscamos fazer mais com menos”, explicou.
No balanço das ações, a Secretaria de Habitação Social também destacou avanços na regularização fundiária, com mais de 800 processos realizados ao longo do ano.
Serviços Públicos
Em outubro, após a saída de Marcos Galdino da secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson assumiu a pasta interinamente com uma missão. “O foco era finalizar as obras que foram entregues agora no final do ano, como a UBS da Vila Rio Branco, a praça da Vila Hortolândia e o espaço dos motoboys, por exemplo”, disse.
Foram mencionadas ainda intervenções de manutenção urbana, como a instalação de mais de 6 mil lâmpadas de LED e serviços de limpeza e desassoreamento de córregos, ações que contribuíram para a prevenção de alagamentos nas últimas tempestades, segundo o secretário.