A Rede VOA recebeu nesta quinta-feira (11) o Certificado de Conformidade com os Padrões GRI e da ABNT PR 2030, tendo sido submetida aos critérios estabelecidos no Programa ESG – DFD e obtendo a pontuação correspondente à Categoria OURO. A certificação, referente ao ano de 2024, reforça o compromisso exemplar da concessionária com a transparência e responsabilidade em comunicar de forma clara e abrangente seu desempenho nas áreas ambiental, social e de governança, consolidando sua posição como referência na busca por um modelo de negócios sustentável e socialmente responsável.

“Este documento reafirma o compromisso da Rede VOA com a transparência, a responsabilidade corporativa e a criação de valor sustentável para todos os nossos públicos de relacionamento. O exercício de 2024 foi marcado por importantes avanços na consolidação de uma gestão pautada nos princípios ESG (Environmental, Social and Governance), reforçando nossa prioridade em integrar a sustentabilidade à estratégia de negócios”, afirma o CEO da Rede VOA, Marcel Moure.

Todos os 16 aeroportos administrados pela VOA foram contemplados pela certificação, que leva em consideração quesitos como uso consciente da água, energia, efluentes, emissões, compromisso com pautas sociais e outros. A política de compensação de carbono, pela qual a concessionária já recebeu créditos correspondentes a dois aeroportos, também foi um fator determinante para a obtenção do nível OURO do certificado.