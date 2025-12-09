Uma imersão na poética dos corpos, das vozes e das memórias afro-brasileiras marca a programação cultural do Sesc Jundiaí no mês de dezembro. O ponto alto é o debate “Palavras que Dançam: Poéticas da Performance”, que contará com a presença de Leda Maria Martins, referência no pensamento crítico contemporâneo. O encontro será no teatro do Sesc, nesta quarta (10), das 19h às 21h.

A conversa, com mediação de Guilherme Diniz, aborda o corpo como arquivo de memória e expressão artística, revelando como os rituais, gestos e vozes afro-brasileiras constroem narrativas vivas e transformadoras. Precedendo o debate, o projeto Aquele Papo promove a leitura dramática da peça "Sucata", de Milton Gonçalves. Escrita em 1961 e encenada originalmente pelo Teatro Experimental do Negro (TEN), a peça é uma obra fundamental da dramaturgia negra brasileira que retrata os conflitos de uma família negra diante das contradições sociais e raciais do país. Ambos os eventos são gratuitos, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc.

