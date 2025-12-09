Uma imersão na poética dos corpos, das vozes e das memórias afro-brasileiras marca a programação cultural do Sesc Jundiaí no mês de dezembro. O ponto alto é o debate “Palavras que Dançam: Poéticas da Performance”, que contará com a presença de Leda Maria Martins, referência no pensamento crítico contemporâneo. O encontro será no teatro do Sesc, nesta quarta (10), das 19h às 21h.
A conversa, com mediação de Guilherme Diniz, aborda o corpo como arquivo de memória e expressão artística, revelando como os rituais, gestos e vozes afro-brasileiras constroem narrativas vivas e transformadoras. Precedendo o debate, o projeto Aquele Papo promove a leitura dramática da peça "Sucata", de Milton Gonçalves. Escrita em 1961 e encenada originalmente pelo Teatro Experimental do Negro (TEN), a peça é uma obra fundamental da dramaturgia negra brasileira que retrata os conflitos de uma família negra diante das contradições sociais e raciais do país. Ambos os eventos são gratuitos, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc.
VEJA MAIS:
R.I.P. – Uma História de amor terá duas apresentações gratuitas
Centro das Artes abre inscrições para programação cultural 2026
O cuidado com o livro
A oficina “Pronto-Socorro de Livros” convida crianças (a partir de 10 anos) e adultos a realizar pequenos reparos nos livros da biblioteca. A atividade gratuita acontece na biblioteca nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, em horários variados. Serão utilizadas técnicas simples de encadernação, como costura e colagem, para recuperar páginas rasgadas, descoladas e descosturadas. O objetivo é que os companheiros de papel ganhem nova vida e estejam prontos para serem manuseados novamente.
Serviço:
Leitura dramática “Sucata” e debate “Palavras que Dançam: Poéticas da Performance”
Com Leda Maria Martins e mediação de Guilherme Diniz
10/12, quarta, 19h às 21h | Teatro | Grátis
Retirada de ingressos, 1h antes, na Loja Sesc
Oficina Pronto-Socorro de Livros
Com Daniella Martini e Priscila Zerbinato
Dia 11/12, das 14h às 17h30
Dia 12/12, das 10h às 12h30 e das 14h às 17h30
Dia 13/12, das 14h30 às 16h30
Biblioteca | Grátis. 10 vagas
Inscrições no local, 30 minutos antes
Classificação indicativa: a partir de 10 anos
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.