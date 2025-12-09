09 de dezembro de 2025
JUNDIAÍ

Literatura é destaque na programação de dezembro do Sesc

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Leda Maria Martins é uma das mais importantes intelectuais brasileiras contemporâneas
Leda Maria Martins é uma das mais importantes intelectuais brasileiras contemporâneas

Uma imersão na poética dos corpos, das vozes e das memórias afro-brasileiras marca a programação cultural do Sesc Jundiaí no mês de dezembro. O ponto alto é o debate “Palavras que Dançam: Poéticas da Performance”, que contará com a presença de Leda Maria Martins, referência no pensamento crítico contemporâneo. O encontro será no teatro do Sesc, nesta quarta (10), das 19h às 21h.

A conversa, com mediação de Guilherme Diniz, aborda o corpo como arquivo de memória e expressão artística, revelando como os rituais, gestos e vozes afro-brasileiras constroem narrativas vivas e transformadoras.  Precedendo o debate, o projeto Aquele Papo promove a leitura dramática da peça "Sucata", de Milton Gonçalves. Escrita em 1961 e encenada originalmente pelo Teatro Experimental do Negro (TEN), a peça é uma obra fundamental da dramaturgia negra brasileira que retrata os conflitos de uma família negra diante das contradições sociais e raciais do país. Ambos os eventos são gratuitos, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc.

O cuidado com o livro 
 
A oficina “Pronto-Socorro de Livros” convida crianças (a partir de 10 anos) e adultos a realizar pequenos reparos nos livros da biblioteca. A atividade gratuita acontece na biblioteca nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, em horários variados. Serão utilizadas técnicas simples de encadernação, como costura e colagem, para recuperar páginas rasgadas, descoladas e descosturadas. O objetivo é que os companheiros de papel ganhem nova vida e estejam prontos para serem manuseados novamente. 
 
Serviço:
Leitura dramática “Sucata” e debate “Palavras que Dançam: Poéticas da Performance” 
Com Leda Maria Martins e mediação de Guilherme Diniz 
10/12, quarta, 19h às 21h | Teatro | Grátis 
Retirada de ingressos, 1h antes, na Loja Sesc

Oficina Pronto-Socorro de Livros 
Com Daniella Martini e Priscila Zerbinato 
Dia 11/12, das 14h às 17h30 
Dia 12/12, das 10h às 12h30 e das 14h às 17h30 
Dia 13/12, das 14h30 às 16h30
Biblioteca | Grátis. 10 vagas 
Inscrições no local, 30 minutos antes 
Classificação indicativa: a partir de 10 anos

O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

