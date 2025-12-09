Moradores de Jundiaí têm a chance de transformar o próximo fim de semana em uma viagem no tempo. Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, o Trem da República oferece 50% de desconto no vagão turístico para moradores que apresentarem comprovante de residência, em celebração ao aniversário da cidade. A menos de meia hora de distância, o passeio é uma opção rápida, acessível e cheia de história.
O trem conecta Itu e Salto em uma viagem de aproximadamente uma hora. O trajeto percorre sete quilômetros por um trecho urbano que revela pontes, túneis, rios e áreas preservadas da antiga malha ferroviária paulista. A paisagem muda a cada curva, criando um cenário que desperta a curiosidade de quem observa da janela.
Ao longo do passeio, o visitante acompanha uma narrativa que apresenta o contexto político do fim do século XIX. A história da Proclamação da República se mistura com o movimento das cidades ao redor da ferrovia, criando uma imersão que coloca o passageiro dentro dos acontecimentos da época. Personagens entram em cena, sons preenchem os vagões e intervenções artísticas reforçam o clima da viagem, aproximando o público do período em que o Brasil redefinia seu rumo político.
O Trem da República transforma o percurso ferroviário entre Itu e Salto em uma aula viva, construída sobre trilhos que preservam parte da identidade nacional. Inaugurado em dezembro de 2020, o passeio mantém vagões temáticos em três categorias: turístico, boutique e panorâmico. O vagão boutique é pet friendly, permitindo que animais de estimação viajem ao lado de seus tutores.
"A proposta é incentivar moradores da região a vivenciarem um programa que alia história, entretenimento e cultura. A curta distância permite aproveitar o trem pela manhã ou à tarde e ainda conhecer pontos turísticos da região, como a Praça dos Exageros, um dos pontos mais procurados de Itu", afirma Lilian Sanches, gerente do Trem da República.
Serviço
Trem da República – desconto para moradores de Jundiaí
Local: Estações de Itu e Salto
Datas: 12, 13 e 14 de dezembro
Desconto: 50% no vagão turístico mediante comprovante de residência
Ingressos: www.serraverdeexpress.com.br
Regras da Promoção
O Trem da República oferece 50% de desconto na compra do bilhete de trem na Categoria Turística, mediante apresentação do comprovante de endereço no ato da compra.
– O desconto é válido somente para bilhete adulto (tarifa cheia) na Categoria Turística.
– Não se aplica a pacotes com refeição, outros passeios e tarifas de Melhor Idade e Criança.