Moradores de Jundiaí têm a chance de transformar o próximo fim de semana em uma viagem no tempo. Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, o Trem da República oferece 50% de desconto no vagão turístico para moradores que apresentarem comprovante de residência, em celebração ao aniversário da cidade. A menos de meia hora de distância, o passeio é uma opção rápida, acessível e cheia de história.

O trem conecta Itu e Salto em uma viagem de aproximadamente uma hora. O trajeto percorre sete quilômetros por um trecho urbano que revela pontes, túneis, rios e áreas preservadas da antiga malha ferroviária paulista. A paisagem muda a cada curva, criando um cenário que desperta a curiosidade de quem observa da janela.

Ao longo do passeio, o visitante acompanha uma narrativa que apresenta o contexto político do fim do século XIX. A história da Proclamação da República se mistura com o movimento das cidades ao redor da ferrovia, criando uma imersão que coloca o passageiro dentro dos acontecimentos da época. Personagens entram em cena, sons preenchem os vagões e intervenções artísticas reforçam o clima da viagem, aproximando o público do período em que o Brasil redefinia seu rumo político.