A equipe do Centro de Hemodiálise “Thereza Baptistella Nardi” da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba aproveitou a proximidade do período das festas de fim de ano para alertar os pacientes sobre o consumo excessivo de líquidos no período. E a maneira escolhida para passar a mensagem foi a peça “Natal Seguro”. O evento contou com a participação de colaboradores do RH, enfermagem , nutrição, serviço social e psicologia do hospital.

“Pacientes que realizam hemodiálise, devem controlar o consumo de qualquer líquido, pois não tem a função dos rins. O consumo em excesso, nestas pessoas, pode ocasionar problemas pulmonares e cardíacos”, alerta a Dra. Gloria Reis, nefrologista e responsável técnica do centro.

A nutricionista da equipe, Yara Gabuardi, também explica que com a aproximação das festividades de final de ano podem ocorrer mudanças emocionais que influenciam na alimentação dos pacientes.