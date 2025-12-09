A equipe do Centro de Hemodiálise “Thereza Baptistella Nardi” da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba aproveitou a proximidade do período das festas de fim de ano para alertar os pacientes sobre o consumo excessivo de líquidos no período. E a maneira escolhida para passar a mensagem foi a peça “Natal Seguro”. O evento contou com a participação de colaboradores do RH, enfermagem , nutrição, serviço social e psicologia do hospital.
“Pacientes que realizam hemodiálise, devem controlar o consumo de qualquer líquido, pois não tem a função dos rins. O consumo em excesso, nestas pessoas, pode ocasionar problemas pulmonares e cardíacos”, alerta a Dra. Gloria Reis, nefrologista e responsável técnica do centro.
A nutricionista da equipe, Yara Gabuardi, também explica que com a aproximação das festividades de final de ano podem ocorrer mudanças emocionais que influenciam na alimentação dos pacientes.
“Esse alerta é essencial para garantir qualidade de vida e segurança durante todo o processo de tratamento”, comenta a profissional.
Hemodiálise está com capacidade ampliada desde outubro
Vale lembrar que a Santa Casa aumentou a capacidade do setor para atender pacientes do SUS, via regulação do SIRESP, e por meio de convênios como: Unimed Bandeirantes, Sulamérica Saúde, AMIL, Bradesco Saúde, Mediservice, Porto Seguro, Cabesp, HapVida e Saúde Vera Cruz.