09 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
Eleições 2026

Flávio Bolsonaro como presidenciável divide opiniões 

Por Felipe Torezim |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Aprovações, combate ao PT e pedidos por novos rumos cercam o debate 
Aprovações, combate ao PT e pedidos por novos rumos cercam o debate 

A indicação do senador Flávio Bolsonaro (PL) como possível candidato à Presidência da República em 2026, feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, repercutiu entre lideranças políticas e especialistas de Jundiaí. Representantes do campo político de direita divergem sobre a indicação. Enquanto alguns celebram e acreditam ser uma boa estratégia, outros avaliam que há nomes melhores à disposição.
Entre os defensores da possível candidatura, o vereador Rodrigo Albino (PL) afirma que Flávio reúne confiança e capacidade de articulação. “É uma indicação natural. Ele é um player de combate, tem experiência de campanha e, por ser filho do Bolsonaro, é o nome de maior confiança. Além disso, por estar no Senado, pode articular apoios para 2026. A direita precisa estar unida para derrubar o PT; independente do nome”, declarou. Na mesma linha, o vereador Madson Henrique (PL) considera a indicação pertinente. “Bolsonaro é quem mais transfere votos no Brasil. Flávio é um nome forte, mas precisa caminhar, conversar e se aproximar ainda mais da ala conservadora”, disse. O presidente municipal do PL, Adilson Rosa, não respondeu até o fechamento da edição.

No campo de críticas, o presidente do Republicanos de Jundiaí, Fernando de Souza, classificou a indicação como desastrosa e sem contexto. “Não houve qualquer articulação em grupo. Vejo como um grande desajuste político. É uma decisão autoritária, marcada pela agressividade da família Bolsonaro. Não há espaço para essa ideologia extremista em 2026. O Brasil precisa de lideranças lúcidas, capazes de discutir economia, segurança jurídica e desenvolvimento”, afirmou.

O presidente do PSD Jundiaí, Ricardo Benassi, reforça que seu partido espera outra direção para a disputa e defende nomes já consolidados no cenário nacional. “O caminho que o Brasil tem tomado não é o da prosperidade, pela falta de corte de gastos e responsabilidade fiscal. Entendemos que o melhor nome seria Tarcísio de Freitas, mas, pela relação com a família Bolsonaro, ele deve focar na reeleição em SP. O PSD tem grandes quadros, como Ratinho Jr. e Eduardo Leite, ambos capazes de representar caminhos de futuro para o país”, pontuou.

Para o mestre em História e cientista social André Ramos Ielo, a indicação tem mais estratégia do que força real. Ele afirma que, no campo da direita, o bolsonarismo se tornou uma força distinta da direita tradicional e segue sendo indispensável para qualquer candidatura competitiva. “Tarcísio com algum Bolsonaro seria o ideal para a direita. Quem não tem ligação com o bolsonarismo quer seus votos, mas sem carregar o ônus da tentativa de golpe de Estado, prisão e radicalização. A família Bolsonaro sabe disso e usa o fato para negociação na busca de emplacar Flávio como cabeça de chapa ou, ao menos, como vice. A ideia é sempre manter poder e influência”, analisa. Segundo ele, o movimento pode ser tanto uma tentativa de consolidar Flávio como cabeça de chapa quanto de garantir que ele seja, ao menos, vice em 2026.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários