08 de dezembro de 2025
CORRUPÇÃO

Homem é preso por tentativa de suborno a guardas municipais

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
O suspeito foi preso por tráfico e corrupção ativa
Guardas municipais prenderam um homem em Cabreúva por corrupção ativa, após ele oferecer R$ 10 mil para ser liberado de um flagrante de tráfico de drogas, segundo depoimento dos agentes.

Os GMs realizavam patrulhamento na rua dos Coqueiros quando avistaram dois homens em atitude suspeita em um ponto de tráfico de entorpecentes. Durante a abordagem, uma porção de cocaína foi encontrada com um deles, e com o outro, foram localizados um rádio comunicador e dinheiro.

Em uma sacola encontrada com um dos abordados, os policiais também encontraram dezenas de porções de diversas drogas.

Segundo os guardas, ao receber voz de prisão por tráfico, o homem ofereceu a quantia de R$ 10 mil para ser liberado, o que motivou sua detenção também por corrupção ativa.

Conduzido à delegacia, ele foi preso em flagrante.

