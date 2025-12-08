Guardas municipais prenderam um homem em Cabreúva por corrupção ativa, após ele oferecer R$ 10 mil para ser liberado de um flagrante de tráfico de drogas, segundo depoimento dos agentes.

Os GMs realizavam patrulhamento na rua dos Coqueiros quando avistaram dois homens em atitude suspeita em um ponto de tráfico de entorpecentes. Durante a abordagem, uma porção de cocaína foi encontrada com um deles, e com o outro, foram localizados um rádio comunicador e dinheiro.

Em uma sacola encontrada com um dos abordados, os policiais também encontraram dezenas de porções de diversas drogas.