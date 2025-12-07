A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), implantará no sábado (13) um ajuste operacional em todas as linhas que atendem o Terminal Eloy Chaves, válido tanto nos dias úteis quanto nos finais de semana. A pasta fará a revisão completa dos horários e implantará uma ligação direta até o Terminal Vila Arens (a linha 941), ampliando as possibilidades de deslocamento dos moradores do Vetor Oeste.
A 941 substituirá a linha 943, mas o atendimento expresso entre os terminais Eloy Chaves e Central será mantido, agora com a inclusão de paradas para embarque e desembarque na Avenida Jundiaí. A linha 941 também contará com reforço de frota, garantindo maior regularidade operacional ao longo do dia. O itinerário seguirá até o Terminal Vila Arens, com intervalo médio de 12 a 15 minutos.
A nova linha funciona como um complemento ao atendimento que já era realizado, ampliando as opções de deslocamento para o usuário. A operação é complementar à linha 942, que mantém os demais itinerários habituais até o Terminal Central. As demais linhas que operam no Terminal Eloy Chaves não terão alteração de itinerário. Todas essas mudanças foram analisadas e validadas pela equipe técnica da SMMT, considerando dados de operação, demanda e tempos de viagem.
Segundo Bruno Palhari, diretor do Departamento de Transportes Coletivos da Prefeitura, as alterações vão corrigir tempos de percurso, garantir maior regularidade e ampliar integrações entre as linhas. “Um ajuste como esse não é realizado há mais de 20 anos, desde a inauguração do Terminal Eloy Chaves. Todas as mudanças trarão benefícios diretos ao usuário e atendem às solicitações dos próprios munícipes, que precisam se deslocar no Vetor Oeste e, a partir do dia 13, não precisarão mais trocar de ônibus no Terminal Central”, disse.
A secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, destacou que o processo de revisão traz melhorias imediatas, enquanto o novo contrato de concessão – já em andamento – proporcionará avanços estruturais mais amplos. “Com esta revisão operacional, conseguimos atender necessidades mais urgentes, ajustando tempos de viagem e ampliando as oportunidades de integração conforme a demanda. É um trabalho construído com base na análise da equipe técnica da SMMT, que avaliou ponto a ponto os impactos e benefícios das mudanças”, ressaltou.
Linha 545
A linha 545 terá, em caráter experimental, novos horários em um atendimento adicional partindo da área industrial, no Condomínio GR Jundiaí, passando pelo Condomínio Thera Park e seguindo até o Terminal Eloy Chaves. Essa operação complementará o itinerário já existente, que continuará atendendo todo o Parque Industrial, na região da empresa Maccaferri.
As novas tabelas horárias dos ônibus de Jundiaí estão disponíveis no site oficial do Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) e nos aplicativos Cittamobi e Google Maps. Os usuários podem acompanhar, em tempo real, horários, trajetos e localização dos ônibus por meio dessas plataformas. Informes serão afixados nas plataformas das linhas envolvidas e toda a alteração será monitorada para análise dos resultados e possíveis adequações.