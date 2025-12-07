A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), implantará no sábado (13) um ajuste operacional em todas as linhas que atendem o Terminal Eloy Chaves, válido tanto nos dias úteis quanto nos finais de semana. A pasta fará a revisão completa dos horários e implantará uma ligação direta até o Terminal Vila Arens (a linha 941), ampliando as possibilidades de deslocamento dos moradores do Vetor Oeste.

A 941 substituirá a linha 943, mas o atendimento expresso entre os terminais Eloy Chaves e Central será mantido, agora com a inclusão de paradas para embarque e desembarque na Avenida Jundiaí. A linha 941 também contará com reforço de frota, garantindo maior regularidade operacional ao longo do dia. O itinerário seguirá até o Terminal Vila Arens, com intervalo médio de 12 a 15 minutos.

A nova linha funciona como um complemento ao atendimento que já era realizado, ampliando as opções de deslocamento para o usuário. A operação é complementar à linha 942, que mantém os demais itinerários habituais até o Terminal Central. As demais linhas que operam no Terminal Eloy Chaves não terão alteração de itinerário. Todas essas mudanças foram analisadas e validadas pela equipe técnica da SMMT, considerando dados de operação, demanda e tempos de viagem.