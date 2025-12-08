08 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CALOTE

Pai é preso por dívida de pensão alimentícia de valor gigantesco

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O pai devedor foi preso pelos policiais militares
O pai devedor foi preso pelos policiais militares

Um homem procurado pela Justiça por dívida de R$ 150 mil em pensão alimentícia foi capturado por policiais militares em Itatiba neste final de semana.

Durante patrulhamento, os PMs foram alertados por um transeunte sobre um possível furto em andamento em uma chácara. Ao chegarem no local, os policiais constataram que o portão estava aberto, fizeram incursão, mas verificaram que se tratava de um alarme falso, sem indícios de furto.

No entanto, ao consultarem os dados do proprietário, descobriram que havia um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.

O homem foi conduzido à delegacia, onde foi cumprida a ordem judicial.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários