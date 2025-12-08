Um homem procurado pela Justiça por dívida de R$ 150 mil em pensão alimentícia foi capturado por policiais militares em Itatiba neste final de semana.

Durante patrulhamento, os PMs foram alertados por um transeunte sobre um possível furto em andamento em uma chácara. Ao chegarem no local, os policiais constataram que o portão estava aberto, fizeram incursão, mas verificaram que se tratava de um alarme falso, sem indícios de furto.

No entanto, ao consultarem os dados do proprietário, descobriram que havia um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.