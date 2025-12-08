Uma mulher foi presa por policiais militares neste domingo (7), na Vila Cardoso, em Campo Limpo Paulista, suspeita de tentativa de furto de veículo, desacato e ameaça.
A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto de carro em andamento. No local, os policiais se depararam com a suspeita e a vítima.
Bastante nervosa, a mulher confessou que estava tentando furtar o veículo e passou a ofender e ameaçar os policiais.
Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia, onde foi autuada em flagrante.