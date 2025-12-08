08 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FLAGRANTE

Mulher é presa por tentativa de furto, desacato e ameaça

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ela foi presa em flagrante pelos policiais militares
Ela foi presa em flagrante pelos policiais militares

Uma mulher foi presa por policiais militares neste domingo (7), na Vila Cardoso, em Campo Limpo Paulista, suspeita de tentativa de furto de veículo, desacato e ameaça.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto de carro em andamento. No local, os policiais se depararam com a suspeita e a vítima.

Bastante nervosa, a mulher confessou que estava tentando furtar o veículo e passou a ofender e ameaçar os policiais.

Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à delegacia, onde foi autuada em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários