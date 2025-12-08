Uma motocicleta Zontes T350, modelo 2025, avaliada em mais de R$ 30 mil, foi recuperada neste final de semana por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, em Várzea Paulista. O veículo havia sido roubado em Carapicuíba no mês de novembro.

A ação teve início no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, quando os policiais avistaram duas motocicletas de alta cilindrada circulando sem placas, cada uma conduzida por um indivíduo. Foi dada ordem de parada, mas os condutores desrespeitaram a ordem e fugiram, iniciando um breve acompanhamento. No entanto, os veículos foram perdidos de vista durante a perseguição.

Poucos minutos depois, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informou que dois homens haviam abandonado uma das motocicletas em um córrego na rua São José do Rio Pardo, no Jardim Paulista, em Várzea Paulista. As equipes se deslocaram até o local e confirmaram que se tratava da Zontes T350, modelo 2025. Após a consulta, foi verificado que a motocicleta havia sido roubada em 17 de novembro, em Carapicuíba.