O Paulista prevê arrecadação de R$ 997.726 em venda de ingressos ao longo da temporada 2026, quando disputará a Série A3 do Campeonato Paulista a partir de janeiro e, possivelmente, a Copa Paulista no segundo semestre. Os dados foram divulgados pelo clube conforme a previsão orçamentária aprovada pelo Conselho de Administração no último mês.

O valor previsto representa um crescimento de 15% em relação a 2025, quando o Galo faturou R$ 866.875,00 em bilheteria, sendo R$ 700.360,00 na Série A4 do Campeonato Paulista e R$ 166.515,00 durante a Copa Paulista.

OUTRAS RECEITAS