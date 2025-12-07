O Paulista prevê arrecadação de R$ 997.726 em venda de ingressos ao longo da temporada 2026, quando disputará a Série A3 do Campeonato Paulista a partir de janeiro e, possivelmente, a Copa Paulista no segundo semestre. Os dados foram divulgados pelo clube conforme a previsão orçamentária aprovada pelo Conselho de Administração no último mês.
O valor previsto representa um crescimento de 15% em relação a 2025, quando o Galo faturou R$ 866.875,00 em bilheteria, sendo R$ 700.360,00 na Série A4 do Campeonato Paulista e R$ 166.515,00 durante a Copa Paulista.
OUTRAS RECEITAS
A bilheteria representa a segunda maior receita do clube. A principal é o patrocínio, onde o clube prevê o faturamento de R$ 1,82 milhão em 2026. Outras entradas relevantes incluem merchandising (303 mil), repasses da FPF (200 mil), reembolsos (204 mil), venda e anuidade de cadeiras cativas (100 mil), placas publicitárias (90 mil), além de receitas com locação e eventos (80 mil). No total de receitas, de acordo com o documento, a estimativa é na entrada de R$ 3,96 milhões ao clube.
SAÍDAS
Apesar da projeção robusta de arrecadação, o orçamento aponta que as despesas totais devem alcançar R$ 4,12 milhões, superando as receitas previstas e gerando um déficit de aproximadamente R$ 167 mil no fluxo de caixa. Os maiores gastos estão concentrados na folha de pagamento (R$ 1,28 milhão), direitos de imagem (R$ 883,4 mil), custos operacionais dos jogos (R$ 457,1 mil) e manutenção da estrutura do clube, como gramado, energia e logística.
Mesmo com o cenário de déficit ao final do exercício, a projeção indica que o Paulista deve iniciar o ano com saldo em caixa de R$ 227 mil, chegando ao pico de R$ 718,1 mil em maio. Ao término da temporada, a estimativa é de saldo final de R$ 59,8 mil em caixa.
APROVAÇÃO
Seguindo o previsto no Artigo 51º do Estatuto Social do Paulista, o Conselho de Administração votou de forma unânime pela aprovação da previsão orçamentária apresentada pela Diretoria Executiva para a próxima temporada. A reunião foi presidida por Fábio Alexandre Godinho e contou com a participação do presidente Raphael Donadell, do vice-presidente Rodrigo Peterneli Alves e de membros da diretoria executiva.