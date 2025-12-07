A presidente do PSOL de Jundiaí, Cíntia Vanessa, reforça que o diretório seguirá as resoluções nacionais. O partido já declarou apoio a Lula, mas ainda não decidiu se lançará candidatura própria ao governo paulista ou se apoiará outro nome. Sobre o Legislativo, Cíntia afirma que o diretório local ainda não bateu o martelo sobre candidaturas.

O cenário político de Jundiaí começa a se reorganizar para 2026 e tanto PT quanto PSOL já têm uma certeza: apoiarão Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sua campanha de reeleição. Apesar disso, ambos os partidos ainda não definiram posições para o governo de São Paulo nem decidiram quem serão seus candidatos locais para as disputas de deputado estadual e federal. Nos bastidores, circulam especulações sobre possíveis movimentações, mas as siglas afirmam que as definições dependerão das instâncias superiores.

Cintia Vanessa destaca que PSOL em Jundiaí seguirá definições de diretório nacional

O vereador Henrique Parra (PSOL) reforça o alinhamento com o governo federal, destacando ações como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, o programa Pé de Meia, a redução do desmatamento, entre outras medidas. “Por isso tudo, estaremos com Lula e torcemos para que (Fernando) Haddad ou (Geraldo) Alckmin saiam para governador”, projeta. “Pois, se é possível listar as melhorias que Lula fez, no caso do Tarcísio ninguém consegue falar o nome de um programa sequer”, criticou o parlamentar, mencionando o fim do serviço 710 da CPTM, a não ampliação do orçamento do Hospital Regional, a falta de melhorias de infraestrutura em rodovias e o fechamento de turmas em escolas estaduais. Parra ainda afirmou que não será candidato a deputado. “Nosso foco é total em Jundiaí e no mandato”, finalizou.

No PT, a posição é semelhante. A presidente municipal, Rosaura Almeida, diz que a reeleição de Lula é prioridade absoluta, citando a retomada de programas sociais, avanços no SUS e no emprego, além do combate ao crime organizado. “E precisamos continuar a defender a democracia e a nossa soberania, que continuam em risco. Por isso precisamos de mais um mandato do Lula”, ressalta.