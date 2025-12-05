O objetivo é analisar a demanda potencial, a viabilidade técnica e operacional, bem como possíveis ajustes, para atender a uma antiga demanda de passageiros e turistas que apreciam as atrações da noite paulistana, bem como os trabalhadores de estabelecimentos que funcionam nesses horários.

As quatro linhas operadas pelo Metrô vão passar a funcionar 24 horas aos sábados. A iniciativa será feita em regime experimental, sempre de sábado para domingo, começando já neste dia 6 de dezembro e seguindo por todos os fins de semana até fevereiro de 2026 neste período de avaliação.

A operação 24 horas vai permitir que os passageiros embarquem e desembarquem em todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata ao longo da madrugada, sem a possibilidade de transferência para as demais linhas de metrô (operadas por concessionárias) e trem, que estarão fechadas.

Os trens irão circular da 0h às 4h40, com intervalos entre 20 e 30 minutos entre as composições, dependendo da necessidade. Excepcionalmente nos trechos da Linha 2-Verde entre as estações Vila Madalena e Clínicas e entre Sacomã e Vila Prudente, os trens vão operar por uma única via, nos dois sentidos (via singela). No restante da linha (Clínicas a Sacomã), bem como nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, a operação será pelas duas vias de circulação.

Já na Linha 15-Prata, neste primeiro fim de semana o atendimento de madrugada será feito por ônibus gratuito do sistema PAESE, devido aos testes com o trem da nova frota. Após o teste, a oferta será avaliada e poderá ser redimensionada para a atender a demanda do horário nos fins de semanas seguintes.