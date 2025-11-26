A TIC Trens assume, nesta quarta-feira (26), a operação e manutenção da Linha 7–Rubi, que liga a estação Palmeiras-Barra Funda a Jundiaí. A partir de agora, a concessionária passa a ser responsável pela rotina operacional da linha, pela renovação da infraestrutura existente e pela implementação dos futuros serviços do projeto TIC Eixo Norte.
A entrada em operação marca o início da concessão de 30 anos, que contempla a modernização da Linha 7–Rubi, além da implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, previsto para 2031, e do Trem Intermetropolitano (TIM), com início estimado para 2029. Juntos, os três serviços têm investimento total de R$ 14,2 bilhões e devem beneficiar aproximadamente 15 milhões de pessoas em 11 municípios e gerar mais de 10,5 mil empregos diretos e indiretos.
Com 57 quilômetros de extensão, a Linha 7–Rubi será a base operacional dos serviços da concessão, que irão compartilhar a mesma infraestrutura ferroviária. A modernização das estações, prevista para iniciar a partir de maio de 2026, permitirá a conexão entre São Paulo e Campinas por meio do TIC, e entre Jundiaí e Campinas pelo TIM, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos.
Atualmente, a Linha 7–Rubi transporta cerca de 400 mil passageiros por dia e é a única ligação ferroviária entre a capital e o interior paulista. Suas estações são: Palmeiras-Barra Funda, Água Branca, Lapa, Piqueri, Pirituba, Vila Clarice, Vila Aurora, Jaraguá, Perus, Caieiras, Franco da Rocha, Baltazar Fidélis, Francisco Morato, Botujuru, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí.
A frota disponível para atender os passageiros da Linha 7-Rubi é composta por 30 trens de 8 carros, da série 9500.
Veículos de manutenção
A TIC Trens já adquiriu 21 mil dormentes e 10 km de trilhos, que estão no pátio de manutenção da concessionária na Lapa, em São Paulo. Entre dezembro de 2025 e novembro de 2026, serão substituídos os primeiros 10 quilômetros de trilhos e componentes da via permanente.
Nas últimas semanas também chegaram ao Porto de Santos os primeiros seis veículos de manutenção importados da China, que reforçam a frota nacional adquirida desde a assinatura do contrato, que foram mais de 40 unidades dedicadas às atividades de operação e manutenção. Entre os equipamentos estão esmerilhadora de trilhos, caminhonetes rodoferroviárias, empilhadeiras rodoviárias, caminhões multifuncionais, retroescavadeiras e pá carregadeira.
Além disso, quatro viaturas de atendimento a emergências médicas e oito motocicletas já estão disponíveis para operação.
Nova identidade visual
Os trens da Linha 7–Rubi receberão nova identidade visual interna e externa, com as cores institucionais azul, laranja e vermelho escuro. Adesivos de sinalização interna também serão atualizados. Toda a frota deve estar padronizada até o primeiro semestre de 2027.
Ações nas estações
Junto às rotinas operacionais do trecho, a TIC Trens oferece aos passageiros uma programação gratuita de ações de saúde, bem-estar, cultura e educação, com atividades previstas até 2026.
Confira a programação completa:
Ações de Saúde Mental – Projeto Help
Horário: 14h às 16h
Ações: “Cantinho do Desabafo”, escuta ativa e distribuição de cartinhas de acolhimento
Calendário estações
26/11/2025 – Franco da Rocha + distribuição de cartinhas em 16 estações
03/12/2025 – Palmeiras–Barra Funda e Lapa
10/12/2025 – Piqueri e Pirituba
17/12/2025 – Jaraguá e Vila Aurora
07/01/2026 – Perus e Caieiras
14/01/2026 – Franco da Rocha e Baltazar Fidélis
21/01/2026 – Francisco Morato e Campo Limpo Paulista
28/01/2026 – Várzea Paulista e Jundiaí
Ações de Saúde, Bem-Estar e Educação – Sest Senat
Horário: 10h às 16h (pausa das 13h às 14h)
Ações: Jogo da Vida, Ações de Saúde, Teatro na Cabine e Rota da Vida
Estação Francisco Morato
26/11 – Jogo da Vida
27/11 – Ações de Saúde
28/11 – Teatro na Cabine
Estação Franco da Rocha
15/12 – Jogo da Vida
16/12 – Ações de Saúde
17/12 – Teatro na Cabine
Estação Jundiaí
18/12 – Jogo da Vida
19/12 – Ações de Saúde e Teatro na Cabine
Estação Vila Aurora
23/01/2026 – Rota da Vida + Ações de Saúde (Janeiro Branco)
Exposição e audiolivros gratuitos – Audible
Período: 26 de novembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026
Locais: Estações Vila Aurora, Francisco Morato, Franco da Rocha
Serviços ao passageiro
Site oficial: www.tictrens.com.br;
Central de Atendimento TIC Trens: 0800 007 0670, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 18h
Central de Achados e Perdidos TIC Trens: Estação Palmeiras-Barra Funda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados