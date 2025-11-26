A TIC Trens assume, nesta quarta-feira (26), a operação e manutenção da Linha 7–Rubi, que liga a estação Palmeiras-Barra Funda a Jundiaí. A partir de agora, a concessionária passa a ser responsável pela rotina operacional da linha, pela renovação da infraestrutura existente e pela implementação dos futuros serviços do projeto TIC Eixo Norte.

A entrada em operação marca o início da concessão de 30 anos, que contempla a modernização da Linha 7–Rubi, além da implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, previsto para 2031, e do Trem Intermetropolitano (TIM), com início estimado para 2029. Juntos, os três serviços têm investimento total de R$ 14,2 bilhões e devem beneficiar aproximadamente 15 milhões de pessoas em 11 municípios e gerar mais de 10,5 mil empregos diretos e indiretos.

VEJA MAIS: