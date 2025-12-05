O prefeito Gustavo Martinelli ressaltou o impacto da nova casa para a valorização do artesanato e o fortalecimento do turismo. “O espaço Jundiaí Feito à Mão é um local de convivência, cultura e identidade. Este é mais um passo para valorizar quem produz, empreende e representa Jundiaí com as próprias mãos”, destacou.

A manhã desta sexta-feira (05) foi marcada por emoção e expectativa atendida com a inauguração do primeiro espaço permanente do programa Jundiaí Feito à Mão, desenvolvido pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT). Localizado na Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, 655, no Anhangabaú, o espaço foi concebido para oferecer conforto e acessibilidade, com estacionamento próprio, banheiros, ar-condicionado e estrutura adequada para receber moradores e turistas

O espaço funcionará de quarta a domingo, das 10h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h. Ao todo, o programa conta com 293 artesãos cadastrados, que se revezarão semanalmente — quatro ou cinco por vez — garantindo que todos tenham oportunidade de expor conforme sua disponibilidade.

Entre os artesãos, a sensação geral era de conquista. A coordenadora do Jundiaí Feito à Mão, Edilene Leoni, emocionada, afirmou que a inauguração representa “a realização de um sonho antigo de todos, a nova casa do artesanato jundiaiense, um espaço que fortalece o trabalho de cada artesão e amplia nossa presença no turismo local”.

A artesã Débora Forner reforçou esse sentimento ao comentar que o grupo esperava por esse momento há muito tempo. “Ter um ponto fixo é um grande incentivo. Aqui o turismo chega até nós, aumenta a visibilidade do projeto e melhora muito as nossas vendas. O espaço ficou ótimo, confortável e com estrutura para receber bem o público”, disse. Para Glaucia Cabral, o dia simbolizou um marco: “O espaço ficou incrível. É a realização de um sonho. Há anos esperávamos por isso, e hoje esse sonho se tornou realidade. A expectativa agora é de mais visibilidade e de crescimento nas vendas”.