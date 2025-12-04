O CreativeSP, programa de internacionalização da economia criativa do Governo do Estado de São Paulo, abriu as inscrições para a missão empresarial à Berlinale, Festival Internacional de Cinema de Berlim, primeiro destino do calendário oficial de 2026. As empresas interessadas podem se inscrever até o dia 29 de dezembro pelo site.
Com a abertura do ciclo de missões do próximo ano, o CreativeSP reforça seu compromisso de apoiar empresas paulistas no acesso aos principais mercados audiovisuais do mundo. A Berlinale é reconhecida como uma das plataformas mais prestigiadas do cinema global, reunindo profissionais, compradores e investidores de todos os continentes.
Sobre o programa
Desde sua criação, o CreativeSP já realizou 12 missões internacionais voltadas ao audiovisual, atendendo 107 empresas que passaram a acessar novos mercados, ampliar conexões e desenvolver oportunidades de negócios. A participação na Berlinale 2026 dá continuidade a esse movimento de fortalecimento internacional do setor.
O programa é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
O edital, critérios de participação e prazos estão disponíveis no site da InvestSP.