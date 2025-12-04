O CreativeSP, programa de internacionalização da economia criativa do Governo do Estado de São Paulo, abriu as inscrições para a missão empresarial à Berlinale, Festival Internacional de Cinema de Berlim, primeiro destino do calendário oficial de 2026. As empresas interessadas podem se inscrever até o dia 29 de dezembro pelo site.

Com a abertura do ciclo de missões do próximo ano, o CreativeSP reforça seu compromisso de apoiar empresas paulistas no acesso aos principais mercados audiovisuais do mundo. A Berlinale é reconhecida como uma das plataformas mais prestigiadas do cinema global, reunindo profissionais, compradores e investidores de todos os continentes.

VEJA MAIS: