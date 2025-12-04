Vários passageiros que utilizam o transporte público de Jundiaí vivenciaram, no Terminal Vila Arens, uma experiência sensorial sobre a limitação de mobilidade enfrentada por deficientes físicos e visuais. Crianças, jovens e adultos se colocaram no lugar destes cidadãos que usam cadeiras de rodas e bengalas para irem ao trabalho, estudar e ter momentos de lazer. A data marcou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A experimentação foi feita pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e faz parte da Virada Inclusiva, evento da Prefeitura de Jundiaí organizado pelo Núcleo de Articulação de Direitos Humanos e pela Assessoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência, ligados à Secretaria Municipal da Casa Civil. A Virada teve início no dia 1º de dezembro e termina no próximo domingo (7). Veja a programação completa do evento clicando aqui.

