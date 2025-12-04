Vários passageiros que utilizam o transporte público de Jundiaí vivenciaram, no Terminal Vila Arens, uma experiência sensorial sobre a limitação de mobilidade enfrentada por deficientes físicos e visuais. Crianças, jovens e adultos se colocaram no lugar destes cidadãos que usam cadeiras de rodas e bengalas para irem ao trabalho, estudar e ter momentos de lazer. A data marcou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU).
A experimentação foi feita pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e faz parte da Virada Inclusiva, evento da Prefeitura de Jundiaí organizado pelo Núcleo de Articulação de Direitos Humanos e pela Assessoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência, ligados à Secretaria Municipal da Casa Civil. A Virada teve início no dia 1º de dezembro e termina no próximo domingo (7). Veja a programação completa do evento clicando aqui.
O aposentado Genivaldo Nunes da Silva acompanhava sua neta Ágatha. A menina de oito anos foi convidada a usar uma venda nos olhos e ouviu informações de como se locomover com segurança nos terminais urbanos e dentro dos ônibus. “É muito importante ajudar estas pessoas a se locomover”, contou a garota. “É difícil lidar com essa situação. Eu me coloquei no lugar de um cadeirante”, disse o menino Pedro Emanoel Oliveira Santos, que sentou em uma cadeira de rodas e também ouviu dicas de como se mover naquela situação.
Ágatha (esq.) participou da iniciativa ao lado de um instrutor e da deficiente visual Dalva Monteiro
O professor de Educação Física Deivid Fonseca elogiou a ação. “Foi uma experiência diferente para mim. Confesso que fiquei um pouco nervoso quando estava na cadeira de rodas e ela foi erguida no elevador do ônibus. As pessoas muitas vezes não dão importância para a questão da mobilidade dos deficientes, que impacta diretamente em suas vidas”.
Empatia e inclusão
Servidores da SMMT, alunos do Instituto Luiz Braille e o mascote da Secretaria Vaguinho também interagiram com os passageiros e deficientes físicos no Terminal Vila Arens. “Estamos conscientizando os munícipes sobre os desafios enfrentados por pessoas com deficiência visual e física no uso do transporte público. Reforçamos o caráter inclusivo na utilização do serviço e a necessidade de termos mais empatia. Afinal, o serviço é para todos”, destacou a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula Silva de Almeida.
A deficiente visual Dalva Monteiro, integrante do Conselho da Pessoa com deficiência, disse que é importante que os munícipes se sensibilizem com as limitações e obstáculos enfrentados diariamente. “Precisamos de mais ações inclusivas com informação e educação do público”, finalizou.
Vaguinho, mascote da SMMT, também participou da experiência sensorial no Terminal Vila Arens