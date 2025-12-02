A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), promoverá na próxima quarta-feira (3), das 9h às 12h, no Terminal Vila Arens, uma experiência sensorial com os usuários de ônibus da cidade sobre limitação de mobilidade. O evento – que faz parte da programação da Virada Inclusiva – permitirá aos passageiros interessados simular situações vividas por deficientes físicos e visuais no momento em que estes utilizam o serviço.

Segundo o diretor de Transportes da SMMT, Bruno Palhari, a ação tem por objetivo estimular a empatia com as pessoas portadoras de deficiências. “Os passageiros poderão usar vendas e cadeira de rodas para embarcar e desembarcar dos ônibus, além de se locomover pelo Terminal Vila Arens”, explicou.

