A DAE Jundiaí marcou presença neste final de semana, dias 28, 29 e 30 de novembro, na Expo TEA 2025, realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, onde apresentou ao público o projeto Espaço Girassóis, futuro ambiente sensorial do Mundo das Crianças. Durante os três dias de evento, o estande recebeu dezenas de visitantes, entre famílias, profissionais, gestores públicos e representantes de instituições interessadas em conhecer mais sobre a iniciativa - muitos deles vindos de outras cidades e estados, que demonstraram intenção de levar a proposta para suas regiões.
Estiveram presentes também o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, a primeira-dama Ellen Camila Martinelli, e representantes do Clube das Mães Atípicas de Jundiaí. Para o diretor-presidente da DAE, Luiz Roberto Del Gelmo, a participação na Expo TEA reforça o compromisso da empresa com políticas públicas inclusivas. “A Expo TEA é o palco ideal para apresentarmos o Espaço Girassóis e dialogarmos com quem também acredita em uma sociedade mais empática e diversa. Estamos construindo um ambiente pensado para acolher todas as crianças, valorizando a diversidade e promovendo transformação por meio do cuidado e da inclusão”, afirmou.
O Espaço Girassóis, cuja pedra fundamental foi lançada em outubro, ocupará uma área de cerca de quatro mil metros quadrados dentro do Mundo das Crianças. Com entrega estimada para o segundo semestre de 2026, o local foi planejado para ser o maior ambiente sensorial da América Latina, voltado a crianças neurodivergentes e pessoas com deficiências ocultas. O projeto inclui trilhas sensoriais, brinquedos adaptados, jardim olfativo, espelho d’água e uma Casa de Apoio com enfermaria e banheiros acessíveis.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou a relevância do projeto para o município. “O Espaço Girassóis nasce do nosso compromisso com uma cidade verdadeiramente inclusiva, onde toda criança tenha o direito de brincar, aprender e sonhar. Foi planejado com carinho e responsabilidade para que cada família se sinta acolhida e para que cada criança tenha a liberdade de ser plenamente quem é. Levar essas políticas públicas como referência para outros municípios é extremamente valioso e reforça que estamos no caminho certo”, disse.
Já a primeira-dama Ellen Camila Martinelli ressaltou o impacto positivo da iniciativa no acolhimento às famílias. "Ter o Espaço Girassóis, um projeto pensado a partir das escutas do Clube de Mães Atípicas do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, em uma feira de renome internacional como a ExpoTEA é uma oportunidade de mostrar, na prática, o compromisso da Prefeitura de Jundiaí em ser uma cidade inclusiva e acolhedora. Isso reforça nossa responsabilidade em ouvir, valorizar e atender as diferentes necessidades da nossa população", afirmou.
Reconhecida como o maior evento brasileiro dedicado ao autismo e à neurodiversidade, a Expo TEA reuniu famílias, profissionais e instituições de todo o país.