A DAE Jundiaí marcou presença neste final de semana, dias 28, 29 e 30 de novembro, na Expo TEA 2025, realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, onde apresentou ao público o projeto Espaço Girassóis, futuro ambiente sensorial do Mundo das Crianças. Durante os três dias de evento, o estande recebeu dezenas de visitantes, entre famílias, profissionais, gestores públicos e representantes de instituições interessadas em conhecer mais sobre a iniciativa - muitos deles vindos de outras cidades e estados, que demonstraram intenção de levar a proposta para suas regiões.

Estiveram presentes também o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, a primeira-dama Ellen Camila Martinelli, e representantes do Clube das Mães Atípicas de Jundiaí. Para o diretor-presidente da DAE, Luiz Roberto Del Gelmo, a participação na Expo TEA reforça o compromisso da empresa com políticas públicas inclusivas. “A Expo TEA é o palco ideal para apresentarmos o Espaço Girassóis e dialogarmos com quem também acredita em uma sociedade mais empática e diversa. Estamos construindo um ambiente pensado para acolher todas as crianças, valorizando a diversidade e promovendo transformação por meio do cuidado e da inclusão”, afirmou.

O Espaço Girassóis, cuja pedra fundamental foi lançada em outubro, ocupará uma área de cerca de quatro mil metros quadrados dentro do Mundo das Crianças. Com entrega estimada para o segundo semestre de 2026, o local foi planejado para ser o maior ambiente sensorial da América Latina, voltado a crianças neurodivergentes e pessoas com deficiências ocultas. O projeto inclui trilhas sensoriais, brinquedos adaptados, jardim olfativo, espelho d’água e uma Casa de Apoio com enfermaria e banheiros acessíveis.