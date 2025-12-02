A APAE de Jundiaí participa mais uma vez do Dia de Doar, movimento mundial de incentivo à solidariedade que mobiliza milhões de pessoas em prol de causas sociais. A instituição convida a comunidade jundiaiense a se engajar para que mais vidas possam ser transformadas por meio da inclusão, do cuidado e da promoção da igualdade para pessoas com deficiência intelectual e TEA.

O Dia de Doar é uma campanha global que favorece a cultura da generosidade e conecta pessoas dispostas a fazer a diferença. O movimento se baseia na ideia de que doar, seja tempo, trabalho ou recursos, gera impacto real e transforma comunidades. Quem faz o Dia de Doar acontecer é justamente quem está do outro lado: o doador, o voluntário, a empresa parceira ou quem apoia compartilhando a causa.

Para contribuir com a APAE de Jundiaí, há diversas formas de participação: