A APAE de Jundiaí participa mais uma vez do Dia de Doar, movimento mundial de incentivo à solidariedade que mobiliza milhões de pessoas em prol de causas sociais. A instituição convida a comunidade jundiaiense a se engajar para que mais vidas possam ser transformadas por meio da inclusão, do cuidado e da promoção da igualdade para pessoas com deficiência intelectual e TEA.
O Dia de Doar é uma campanha global que favorece a cultura da generosidade e conecta pessoas dispostas a fazer a diferença. O movimento se baseia na ideia de que doar, seja tempo, trabalho ou recursos, gera impacto real e transforma comunidades. Quem faz o Dia de Doar acontecer é justamente quem está do outro lado: o doador, o voluntário, a empresa parceira ou quem apoia compartilhando a causa.
Para contribuir com a APAE de Jundiaí, há diversas formas de participação:
?? Doação via PIX: qualquer valor pode ser enviado pela chave eventos@apaejundiai.org.br
?? Divulgação: compartilhar a missão da instituição nas redes sociais ajuda a ampliar o alcance da campanha.
?? SOMOS MAIS: empresas podem se cadastrar e fortalecer de maneira contínua a causa da inclusão.
A APAE de Jundiaí acrescenta que cada gesto é importante e que o envolvimento da comunidade é fundamental para manter e ampliar os atendimentos oferecidos às pessoas com deficiência e suas famílias. Neste Dia de Doar, a instituição convida todos a participarem da mobilização e a compartilharem seu apoio. Mais informações no site oficial da campanha: https://diadedoar.org.br/home