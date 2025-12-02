Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e mostram que Jundiaí não é exceção. No estado de São Paulo, as solicitações de uso de GNV caíram 64%. Já a frota ativa com a opção de abastecimento a gás encolheu 33% no estado.

Se na pandemia o Gás Natural Veicular (GNV) ganhou protagonismo como há muito tempo não ganhava, isso vem mudando rapidamente e bruscamente de lá para cá. Em Jundiaí, no ano de 2020, entre janeiro e outubro, 33 veículos tiveram instalação do kit gás, que consiste no cilindro e no sistema de abastecimento. No ano de 2021, no mesmo período, o número saltou para 64. A partir daí, começou a cair, pois entre janeiro e outubro de 2022, foram 52 instalações, 16 em 2023, cinco no ano passado e sete neste ano, também considerando os dez primeiros meses do ano.

O Detran-SP aponte que o gás natural está está saindo das prioridades do cidadão paulista. O número de solicitações, que chegou a quase 10 mil em todo o estado em 2021, despencou para um quarto disso no ano passado, cerca de 2,5 mil (queda de 75%). Neste ano, até outubro, o Detran-SP recebeu 1.254 pedidos – número por sua vez 17% menor que o registrado no ano passado e 64% abaixo do volume de cinco anos atrás.

Com a menor procura pelo GNV, a frota ativa de carros ou motos que fazem uso do combustível vem diminuindo ano a ano. Se em 2020 o Estado de São Paulo contava 215.450 veículos com opção de abastecimento a GNV, em 2021 o número passou a 207.888, e em 2023 já havia encolhido para 182.452. Hoje, o valor de 142.587 representa um recuo de 34% no período.

Já em Jundiaí, neste ano, a frota alimentada exclusivamente por gás natural ou combinando o gás e outro combustível é de 2.262 veículos. Em 2020, considerando o mês de outubro, eram 2.809 veículos com as mesas configurações. A queda é de 19% no período.

A derrocada