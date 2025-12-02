Uma equipe do Canil da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) foi acionada, por volta das 13h desta segunda-feira (1), para dar apoio ao Samu no atendimento a um menino de um ano e sete meses que se afogou na piscina de um imóvel no Jardim Tarumã.
Quando os GMs chegaram ao local, a criança estava desmaiada. Como a ambulância não havia chegado, o guarda Lourenço, que é enfermeiro de formação, realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar (APH) e reanimou o garoto, que imediatamente foi levado pela viatura da GMJ ao Hospital Universitário. O menino passa bem.
VEJA MAIS:
A vítima passou por manobras de desengasgo, realizadas pelo GM. Deram apoio aos agentes do Canil duas equipes de Apoio Tático da Guarda Municipal de Jundiaí.
“Os profissionais da saúde do HU relataram que a rápida decisão de nossa equipe de realizar o transporte emergencial foi determinante para a sobrevivência do menino. Ficamos felizes com o desfecho do caso. A GMJ faz um trabalho contínuo de capacitação de seus agentes para que possam ajudar a salvar vidas em situações como essa”, afirmou o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo.