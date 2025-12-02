Uma equipe do Canil da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) foi acionada, por volta das 13h desta segunda-feira (1), para dar apoio ao Samu no atendimento a um menino de um ano e sete meses que se afogou na piscina de um imóvel no Jardim Tarumã.

Quando os GMs chegaram ao local, a criança estava desmaiada. Como a ambulância não havia chegado, o guarda Lourenço, que é enfermeiro de formação, realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar (APH) e reanimou o garoto, que imediatamente foi levado pela viatura da GMJ ao Hospital Universitário. O menino passa bem.

