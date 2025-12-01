A Prefeitura de Várzea Paulista, em parceria com a Romanato Alimentos, apresentou hoje o projeto do panetone gigante — uma iniciativa local que pretende superar o recorde mundial atual, registrado pelo Guinness World Records em 2018, na Itália. O encontro marca a apresentação oficial do protótipo da forma que será utilizada para assar o panetone de aproximadamente 350 quilos, com 1,5 metro de altura e 1,25 metro de diâmetro, integrando uma grande estratégia de turismo de negócios para a cidade.

O objetivo é superar o recorde atual, pertencente a Milão, na Itália, onde em 2018 foi produzido o maior panetone já registrado: 332,2 quilos, 1,5 metro de altura e 1,15 metro de diâmetro, resultado do trabalho do Maître Chocolatier Davide Comaschi e sua equipe, em uma produção que exigiu 100 horas de preparo.

O Brasil já tentou quebrar o recorde do maior panetone do mundo em 2009 com um exemplar de 330 quilos no Paraná, mas a tentativa não foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records à época.