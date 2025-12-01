A Prefeitura de Várzea Paulista, em parceria com a Romanato Alimentos, apresentou hoje o projeto do panetone gigante — uma iniciativa local que pretende superar o recorde mundial atual, registrado pelo Guinness World Records em 2018, na Itália. O encontro marca a apresentação oficial do protótipo da forma que será utilizada para assar o panetone de aproximadamente 350 quilos, com 1,5 metro de altura e 1,25 metro de diâmetro, integrando uma grande estratégia de turismo de negócios para a cidade.
O objetivo é superar o recorde atual, pertencente a Milão, na Itália, onde em 2018 foi produzido o maior panetone já registrado: 332,2 quilos, 1,5 metro de altura e 1,15 metro de diâmetro, resultado do trabalho do Maître Chocolatier Davide Comaschi e sua equipe, em uma produção que exigiu 100 horas de preparo.
O Brasil já tentou quebrar o recorde do maior panetone do mundo em 2009 com um exemplar de 330 quilos no Paraná, mas a tentativa não foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records à época.
Lançamento marcou a apresentação oficial do protótipo da forma que será utilizada para assar o panetone de aproximadamente 350 kg, com 1,5 metro de altura e 1,25 metro de diâmetro
Turismo de negócios e projeção econômica
A iniciativa vai além do recorde e representa um movimento estratégico para impulsionar o turismo de negócios na cidade, fortalecendo sua imagem como polo produtivo e criativo do setor alimentício.
Para o gestor executivo de Cultura e Turismo, Willian Paixão, a ação tem forte potencial de projeção para Várzea Paulista. “Produzir o maior panetone do mundo é muito mais do que quebrar um recorde. É uma oportunidade de colocar Várzea Paulista no mapa do turismo de negócios, atrair visitantes, imprensa, investidores e reforçar o vínculo da cidade com a tradição italiana e com a Romanato, uma empresa que há décadas contribui para nossa economia”, afirmou.
O panetone gigante simboliza não apenas a força histórica da tradição italiana na região, mas também o potencial de Várzea Paulista de sediar eventos, projetos e experiências que movimentam a economia, geram emprego e ampliam a visibilidade da cidade.
Próximos passos
Com a apresentação do protótipo, a Prefeitura inicia uma nova etapa do projeto, que será conduzida em conjunto com equipes técnicas, parceiros do setor produtivo e representantes da Romanato. A expectativa é que, após validação, o panetone gigante seja produzido e apresentado ao público em evento oficial, colocando Várzea Paulista no centro das atenções nacionais — e, possivelmente, internacionais.