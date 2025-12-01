Taxista no Centro de Jundiaí, Atílio procurou o Jornal de Jundiaí para falar sobre a conservação da calçada da rua Siqueira de Moraes e também na esquina com a Barão de Jundiaí, sentido sala Glória Rocha. Ele diz que os pedestres estão torcendo o pé tropeçando nos buracos e nas pedras soltas do local.

No endereço citado funciona uma empresa e, por se tratar de endereço particular, cabe ao proprietário do imóvel a conservação da calçada.

A Prefeitura de Jundiaí foi procurada e, em nota, diz que a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), através do Departamento de Zeladoria e Conservação, informa que esteve no local e que a empresa instalada no endereço citado já foi notificada para que os problemas apontados sejam solucionados o mais breve possível.