Um homem e outras duas pessoas foram presos em flagrante por policiais militares do 11º Batalhão, por roubo de veículo, neste domingo (1º), em Jundiaí. O crime foi cometido por esse homem, que estava a caminho de uma "balada", onde iria "resolver" uma situação de briga envolvendo um amigo que lhe pediu ajuda.
O amigo, que estava em uma festa, se envolveu em uma confusão. Sem condições de se defender, ele acionou esse homem, sabendo que ele costuma andar armado. "Eu estava na balada e me envolvi em uma confusão, por isso o chamei", disse à polícia.
No entanto, o amigo informou que, antes de ir para a balada, precisaria buscar uma arma específica. A caminho do local para "resolver" a situação, ele e comparsas pararam para roubar um carro.
A vítima do assalto acionou a PM, que enviou equipes para as imediações do local do roubo. Durante o patrulhamento, uma das equipes se deparou com o carro roubado, sendo seguido por outro veículo, na avenida Akzo Novel. O carro roubado conseguiu fugir, mas o que o seguia foi abordado. Nele estava o amigo baladeiro, que havia arrumado a confusão.
Ele contou toda a história e levou os policiais até a casa onde o ladrão estava com mais duas pessoas, uma delas uma mulher. Equipes de apoio foram até o local e prenderam o ladrão e o casal. Na casa, foram encontradas várias facas, uma touca ninja e uma máscara de palhaço (usada em crimes).
Os três foram detidos e conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos em flagrante.