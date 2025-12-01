Um homem e outras duas pessoas foram presos em flagrante por policiais militares do 11º Batalhão, por roubo de veículo, neste domingo (1º), em Jundiaí. O crime foi cometido por esse homem, que estava a caminho de uma "balada", onde iria "resolver" uma situação de briga envolvendo um amigo que lhe pediu ajuda.

O amigo, que estava em uma festa, se envolveu em uma confusão. Sem condições de se defender, ele acionou esse homem, sabendo que ele costuma andar armado. "Eu estava na balada e me envolvi em uma confusão, por isso o chamei", disse à polícia.

No entanto, o amigo informou que, antes de ir para a balada, precisaria buscar uma arma específica. A caminho do local para "resolver" a situação, ele e comparsas pararam para roubar um carro.