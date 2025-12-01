A queda de cabelo é uma queixa comum que causa preocupação e desconforto em homens e mulheres. Ver os fios caindo na escova, no travesseiro ou durante o banho pode gerar dúvidas: essa queda é natural ou é hora de procurar um especialista? Segundo a médica clínica geral do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) e especialista em dermatologia, Daniele de Mola Sponchiado, nem toda queda capilar está relacionada a alguma doença, mas é necessário ter atenção aos sinais.
“Os fios de cabelo têm um ciclo e podem, em determinados períodos da vida, apresentar uma queda mais expressiva. Em média, 85% dos fios estão em fase de crescimento, e a velocidade desse crescimento é de aproximadamente 1 cm por mês. A queda considerada normal varia entre 30 e 100 fios por dia, especialmente durante a lavagem ou escovação”, explica a médica.
Entre as principais causas de queda capilar estão fatores genéticos (alopecia androgenética, também conhecida como calvície) e hormonais (aumento dos hormônios andrógenos masculinos). No caso dos homens, a queda se concentra no topo do couro cabeludo e na região frontal; já nas mulheres a perda de cabelo costuma ser uniforme, em toda a cabeça.
“Doenças da tireoide, anemias, dietas restritivas e deficiências nutricionais, como de ferro, zinco e vitamina D, também podem desencadear a queda dos fios. Além disso, infecções virais como dengue e covid-19, o pós-parto, cirurgias, estresse intenso e emagrecimento severo podem provocar o eflúvio, um tipo de queda acentuada e temporária que dura de dois a seis meses”, afirma a médica.
Para diagnosticar a causa da queda, o médico pode solicitar exames laboratoriais, como hemograma, dosagem de vitaminas e avaliação da função tireoidiana. Em casos específicos, é indicada a biópsia do couro cabeludo ou o uso da tricoscopia, exame não invasivo que permite analisar a estrutura dos fios e folículos. “Para o tratamento, pode-se utilizar medicamentos tópicos e orais, além de terapias com aplicações locais injetáveis e laser”, aponta a especialista.
A prevenção envolve hábitos simples como manter uma alimentação balanceada, evitar o uso de produtos químicos que danifiquem a haste capilar e calor intenso frequente nos fios. Além disso, manter uma rotina de lavagem dos cabelos, para que permaneçam sem resíduos e sem excesso de oleosidade, também é essencial. “Em caso de aumento repentino na queda ou falhas no couro cabeludo, é fundamental procurar um médico especializado em dermatologia para o diagnóstico e tratamento adequados”, reforça a clínica geral do HSV.