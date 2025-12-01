A queda de cabelo é uma queixa comum que causa preocupação e desconforto em homens e mulheres. Ver os fios caindo na escova, no travesseiro ou durante o banho pode gerar dúvidas: essa queda é natural ou é hora de procurar um especialista? Segundo a médica clínica geral do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) e especialista em dermatologia, Daniele de Mola Sponchiado, nem toda queda capilar está relacionada a alguma doença, mas é necessário ter atenção aos sinais.

“Os fios de cabelo têm um ciclo e podem, em determinados períodos da vida, apresentar uma queda mais expressiva. Em média, 85% dos fios estão em fase de crescimento, e a velocidade desse crescimento é de aproximadamente 1 cm por mês. A queda considerada normal varia entre 30 e 100 fios por dia, especialmente durante a lavagem ou escovação”, explica a médica.

Entre as principais causas de queda capilar estão fatores genéticos (alopecia androgenética, também conhecida como calvície) e hormonais (aumento dos hormônios andrógenos masculinos). No caso dos homens, a queda se concentra no topo do couro cabeludo e na região frontal; já nas mulheres a perda de cabelo costuma ser uniforme, em toda a cabeça.