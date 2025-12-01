01 de dezembro de 2025
MORREU NO HOSPITAL

Pizzaiolo morre em acidente de moto em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O corpo foi encaminhado ao IML e liberado para sepultamento
Um pizzaiolo morreu na madrugada desta segunda-feira (1º), no Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde estava internado desde a madrugada de domingo (29), vítima de um acidente de trânsito na Vila Arens. Ele estava conduzindo uma moto, embora não possuísse Carteira Nacional de Habilitação (CNH), quando foi atingido por um carro.

Ele não resistiu aos ferimentos e à hemorragia interna decorrentes do acidente, que ocorreu na esquina da avenida Fernando Arens com a rua Maestro José Bovolenta. Na ocasião, o motorista do carro parou para prestar socorro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.

Os socorristas constataram ainda no local que ele havia sofrido ferimentos graves, incluindo uma perna quebrada e possível hemorragia interna.

Ele foi levado ao Hospital São Vicente, onde permaneceu por cerca de 24 horas, até não resistir aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.

