Um pizzaiolo morreu na madrugada desta segunda-feira (1º), no Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde estava internado desde a madrugada de domingo (29), vítima de um acidente de trânsito na Vila Arens. Ele estava conduzindo uma moto, embora não possuísse Carteira Nacional de Habilitação (CNH), quando foi atingido por um carro.

Ele não resistiu aos ferimentos e à hemorragia interna decorrentes do acidente, que ocorreu na esquina da avenida Fernando Arens com a rua Maestro José Bovolenta. Na ocasião, o motorista do carro parou para prestar socorro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.

Os socorristas constataram ainda no local que ele havia sofrido ferimentos graves, incluindo uma perna quebrada e possível hemorragia interna.