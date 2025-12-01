Um homem de 36 anos foi morto com um tiro no peito durante uma festa de confraternização na noite deste domingo (30), em Louveira. Ele atendeu ao telefone e, logo em seguida, saiu para conversar com alguém no portão e acabou morto, possivelmente pelo interlocutor do telefonema. Seus amigos, que estavam com ele na celebração, o encontraram caído e acionaram a ambulância. Ele morreu no hospital.
A vítima e os amigos estavam se divertindo, quando, após atender a uma ligação, ele saiu. Como demorou a voltar, os amigos foram verificar o que havia acontecido e o encontraram caído e baleado em frente à chácara.
A ambulância foi chamada e o socorreu ao hospital, onde ele não resistiu e faleceu.
A Guarda Municipal foi acionada pelo hospital após a confirmação do óbito.
Um dos amigos prestou depoimento, enquanto a esposa da vítima, que estava trabalhando no momento do crime e não estava na chácara, foi informada do ocorrido e também compareceu ao distrito policial.
O aparelho celular da vítima não foi encontrado, sendo provavelmente levado pelo assassino.
A Perícia Técnica foi acionada, assim como a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, que eram início às investigações.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.