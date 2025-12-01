Um homem de 36 anos foi morto com um tiro no peito durante uma festa de confraternização na noite deste domingo (30), em Louveira. Ele atendeu ao telefone e, logo em seguida, saiu para conversar com alguém no portão e acabou morto, possivelmente pelo interlocutor do telefonema. Seus amigos, que estavam com ele na celebração, o encontraram caído e acionaram a ambulância. Ele morreu no hospital.

A vítima e os amigos estavam se divertindo, quando, após atender a uma ligação, ele saiu. Como demorou a voltar, os amigos foram verificar o que havia acontecido e o encontraram caído e baleado em frente à chácara.

A ambulância foi chamada e o socorreu ao hospital, onde ele não resistiu e faleceu.