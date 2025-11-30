Uma mulher de 53 anos agora se recupera ao lado das filhas, em Jundiaí, onde na noite deste sábado (30), após ter aproveitado de uma chance única para fugir das garras do namorado, saiu de um carro de aplicativo para pedir socorro a policiais que patrulhavam pelo bairro Ivoturucaia. Ela alegou que já estava há uma semana vivendo em cárcere privado e sendo torturada por ele. O relato da vítima à polícia e sobre a violência que sofreu é estarrecedor.
Há pouco mais de um mês a vítima começou a se relacionar com o homem, que parecia ser gentil. Aos poucos ele começou a demostrar comportamento agressivo, porém ela decidiu dar um voto de confiança ao relacionamento e, há uma semana, passaram a morar juntos em sua casa.
A partir daí sua vida virou um 'inferno'. Surras, tortura, ameaças de morte foram algumas barbaridades de violência doméstica pelas quais ela passou, além de ser obrigada a consumir bebidas alcoólicas e drogas, ser impedida de sair de casa - quando ele estava na residência -, e de permanecer na casa sozinha, tendo que acompanhá-lo para qualquer atividade, inclusive comprar drogas.
Além de gastar o dinheiro da vítima com drogas e vender vários itens da casa dela, como panelas e eletrodomésticos, também para comprar entorpecentes, ele também dizia ser amigo do PCC e que usaria de sua influência para mata-la.
Não bastasse, ela também era obrigada e permanecer nua, dentro de casa, o dia todo.
Na noite deste sábado, ela contou que o namorado não tinha condições de ir comprar mais drogas, disse que estava 'muito louco', e pediu que ela fosse.
Incrédula com a oportunidade, ela colocou uma roupa rapidamente e entrou num carro de aplicativo. Ao ver viaturas na rua, ela parou e pediu socorro, pondo fim ao pedido em que 'comeu o pão que o diabo amassou'.
Os policiais foram até a casa dela e detiveram o namorado, que foi levado para o Plantão Policial.
Ele foi preso por tortura, ameaça, sequestro e cárcere privado, injúria e violência doméstica.