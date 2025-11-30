Uma mulher de 53 anos agora se recupera ao lado das filhas, em Jundiaí, onde na noite deste sábado (30), após ter aproveitado de uma chance única para fugir das garras do namorado, saiu de um carro de aplicativo para pedir socorro a policiais que patrulhavam pelo bairro Ivoturucaia. Ela alegou que já estava há uma semana vivendo em cárcere privado e sendo torturada por ele. O relato da vítima à polícia e sobre a violência que sofreu é estarrecedor.

Há pouco mais de um mês a vítima começou a se relacionar com o homem, que parecia ser gentil. Aos poucos ele começou a demostrar comportamento agressivo, porém ela decidiu dar um voto de confiança ao relacionamento e, há uma semana, passaram a morar juntos em sua casa.

A partir daí sua vida virou um 'inferno'. Surras, tortura, ameaças de morte foram algumas barbaridades de violência doméstica pelas quais ela passou, além de ser obrigada a consumir bebidas alcoólicas e drogas, ser impedida de sair de casa - quando ele estava na residência -, e de permanecer na casa sozinha, tendo que acompanhá-lo para qualquer atividade, inclusive comprar drogas.