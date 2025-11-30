O atleta Juliano César Moreira, do Time Jundiaí de Caratê, conquistou nesta semana o vice-campeonato no Campeonato Brasileiro de Caratê, realizado em Caucaia, no Ceará. O evento reuniu alguns dos melhores atletas do país em disputas de alto nível. Em setembro, o carateca já havia se destacado ao conquistar o título do Campeonato Estadual da modalidade.

Com a orientação do técnico Anderson Luís Bogniotti (Ton), Juliano mostrou concentração, maturidade e determinação, avançando com destaque por todas as etapas até chegar à grande final. Sua performance reforça o trabalho sério e contínuo realizado pelo projeto de caratê do Time Jundiaí. “O Brasileiro foi bastante difícil, mas consegui chegar à final. Estou bastante contente com a prata obtida em Caucaia”, disse Juliano. “O jundiaiense que gosta de caratê pode se inscrever nas aulas que acontecem nos centros esportivos Francisco Dal Santo, José de Marchi, Romão de Souza e Antônio de Lima. As pessoas que praticam esporte têm melhor qualidade de vida e o caratê é uma arte marcial incrível”, emendou o atleta.

“Ele mostrou uma evolução extraordinária. Essa medalha de prata é fruto de muito esforço, disciplina e comprometimento. Juliano representa com orgulho o nosso projeto e inspira muitos jovens atletas de Jundiaí”, destacou Ton.