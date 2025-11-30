Amigos de dois homens presos por tráfico de drogas, com mais de 150 porções de entorpecentes, em Campo Limpo Paulista, usaram um perfil no Facebook, administrado por guardas municipais (não oficial da Corporação), para se manifestarem com palavras de conforto e esperança aos suspeitos, o que surpreendeu agentes da Guarda. Ambos foram presos em flagrante e levados ao Centro de Triagem, para aguardar audiência de custódia.

Com eles, os GMs apreenderam 104 porções de cocaína, 17 de maconha e 41 pedras de crack.

Após o registro da ocorrência, os guardas municipais publicaram sobre o sucesso da ação, mas logo se depararam com manifestações de apoio aos suspeitos nas redes sociais. "A liberdade está aí", "Liberdade, meu mano, que Deus te proteja" e "Já já você estará com a gente" foram alguns dos comentários de solidariedade e esperança.