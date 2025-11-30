30 de novembro de 2025
PRESOS PELA GUARDA

Presos em flagrante recebem mensagens de amor e solidariedade

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
REPRODUÇÃO
Os presos receberam mensagens de esperança
Os presos receberam mensagens de esperança

Amigos de dois homens presos por tráfico de drogas, com mais de 150 porções de entorpecentes, em Campo Limpo Paulista, usaram um perfil no Facebook, administrado por guardas municipais (não oficial da Corporação), para se manifestarem com palavras de conforto e esperança aos suspeitos, o que surpreendeu agentes da Guarda. Ambos foram presos em flagrante e levados ao Centro de Triagem, para aguardar audiência de custódia.

Com eles, os GMs apreenderam 104 porções de cocaína, 17 de maconha e 41 pedras de crack.

Após o registro da ocorrência, os guardas municipais publicaram sobre o sucesso da ação, mas logo se depararam com manifestações de apoio aos suspeitos nas redes sociais. "A liberdade está aí", "Liberdade, meu mano, que Deus te proteja" e "Já já você estará com a gente" foram alguns dos comentários de solidariedade e esperança.

Também não faltaram comentários de pessoas que apoiaram a prisão dos dois, pelo crime de tráfico de drogas pelo qual foram flagrados.

Os dois homens presos em flagrante

