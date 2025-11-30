Voltado ao fortalecimento do artesanato paulista como atividade econômica e cultural, o Programa Empreendedor Artesão, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), incentiva o empreendedorismo entre artesãos de todos os segmentos e regiões do estado, oferecendo reconhecimento, fomento, qualificação, acesso ao mercado e oportunidades de renda.

Selecionar, cortar, soldar, moldar, pintar, criar e vender. Todos os dias, há 28 anos, Claudinei Roberto Nanzi, 69 anos, morador de Jundiaí, interior paulista, trabalha minunciosamente em seu ateliê nos fundos de casa com um material comumente descartável: garrafas PET.

Nas mãos do artesão, uma garrafa de plástico de dois litros se transforma em obras de personagens icônicos como Sancho Pança e Dom Quixote, além de animais, folhas, flores e figuras religiosas como São Francisco de Assis. Tudo feito com muita paciência, técnica e paixão a partir de um material que demora centenas de anos para se decompor.