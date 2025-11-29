Restaurantes, bares e espaços de convivência de Jundiaí estão fortalecendo sua atuação no enfrentamento à violência contra a mulher ao aderirem ao Protocolo Não se Cale, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo criada em 2023 pela Secretaria de Políticas para Mulheres. A mobilização ganha força neste mês com o início do movimento “SP Por Todas: 21 Dias por Elas”, lançado na quinta-feira (20), que reúne serviços, capacitações e ações de conscientização voltadas à prevenção da violência de gênero. De acordo com o Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Governo Federal, Jundiaí registrou 100 denúncias e 673 violações contra as mulheres em 2025.

O protocolo transforma estabelecimentos comerciais em uma rede ativa de proteção. Pela lei, eles devem exibir cartazes informativos em banheiros femininos e PCD, além de treinar funcionários para identificar sinais de pedido de ajuda e saber como agir em situações de assédio ou violência.

Entre os estabelecimentos que abraçaram a iniciativa está o restaurante de Mônica Leonardi Schincariol, na região da Roseira. Mônica participou da reunião de lançamento do protocolo em 2023 e adotou as práticas desde então. “A conscientização é muito importante para a proteção da mulher. Muitos casos de violência têm acontecido em estabelecimentos, e resolvemos absorver o protocolo como forma de prevenção”, explica.