Ladrões armados e violentos invadiram uma chácara no bairro Torres de São José, em Jundiaí, no final da noite desta quinta-feira (27), e roubaram os moradores; uma professora de 53 anos, um aposentado de 61 anos e uma estudante de 18. Foram levados joias, ferramentas e outros bens, além do carro da família e R$ 20 mil, transferidos via PIX.

Os moradores foram surpreendidos por três bandidos encapuzados por volta das 22h30. Eles arrombaram a porta e renderam inicialmente a professora e o idoso. A jovem, que estava no quarto, trancou a porta para se proteger, mas os criminosos a ameaçaram de morte, caso não a abrisse. Todos foram levados para o quarto da moça, onde tiveram os celulares roubados.

Como a vítima não tinha aplicativo bancário no aparelho, os criminosos instalaram o app para realizar a transferência via PIX e roubá-la.