A ONG Velas do Japi vai iniciar, no primeiro semestre de 2026, um novo curso de vela voltado a crianças e adolescentes de 10 a 17 anos no Parque da Cidade, reforçando o movimento que tem aproximado jovens jundiaienses dos esportes náuticos. O programa, chamado Cidadãos da Água, nasce fortalecido pelos resultados do projeto-piloto realizado neste ano, que já revelou um atleta local em competições estaduais.

Embora distante do litoral, Jundiaí tem uma grande relação com os esportes náuticos. O impulso vem da ONG Velas do Japi, que nos últimos anos tem transformado a represa do Parque da Cidade em porta de entrada para a canoagem, stand up paddle, caiaque e, principalmente, a vela. A partir de 2026, a entidade inicia um novo curso para atrair mais crianças e adolescentes para as águas, consolidando um projeto que busca tornar o esporte mais acessível e criar uma cultura náutica na cidade.

O programa, chamado Cidadãos da Água, atende jovens de 12 a 17 anos em turmas reduzidas. As aulas começam diretamente na represa, um ambiente considerado 100% seguro pela ONG por ser área de abastecimento e não permitir barcos a motor. Os alunos aprendem fundamentos de navegação, leitura de vento, manobras básicas e noções de segurança, com progressão até velejar sozinhos no barco Optimist, embarcação padrão para iniciantes. A ideia é, no futuro, abrir também turmas para crianças mais novas.